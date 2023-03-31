Emekli maaşı 7500 TL üstünde olanlar dikkat! Bir zam açıklaması da sizlere: Bakan Bilgin resmen tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari emekli maaşının 7500 Türk Lirasına çıktığını açıklamıştı. Bu kapsamda artan emekli maaşlarının nisan ayında hesaplara yatırılacağı kaydedildi. Emekli maaşı artışı yalnızca en düşük emekli maaşını alanlara dahil edildi. 7500 Türk Lirası üzerinde maaş alan emekliler bu karara isyan etti. Bakan Vedat Bilgin, 7500 Türk Lirasınan fazla kazanan emeklilere duyuru yaptı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklama yaptı. Son günlerde yaşanan emeklilik tartışmalarıyla ilgili konuşan Vedat Bilgin, akıllardaki tüm soru işaretlerini kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son tartışmaların birinde asgari emekli maaşının arttığını, asgari emekli maaşının 7500 Türk Lirasına çıktığını söyledi. Bu durumda 7500 Türk Lirasından fazla maaş alan emeklilere maaş zammı yapılmayacağı kaydedildi.