Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlar dikkat! Formu dolduranlara 7200 TL ek ödeme yapılacak: Banka büyük kampanyayı duyurdu

EYT promosyon ödemesi yapan bankaların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Peki EYTliere promosyon ne kadar ödeniyor. Detaylar burada.
3 YIL KOŞULU ARANIYOR
Bankaların ödediği promosyon ücretinden faydalanmak isteyenlerin banka ile taahhüt imzalaması gerekmektedir. Yani emekli bir kişi o bankadan maaş alması karşılığında emekli promosyonu alabilir. 3 yıllık sözleşme sonrasında farklı bankalar ile sözleşme imzalayabilirsiniz.
Bankalara göre promosyon ücretleri şöyle:
ZİRAAT BANKASI
Emekli maaşını SGK'dan (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerden; 3500 Türk Lirasından az emekli maaşı alanlar 3000 Türk Lirası, 3500 - 7500 Türk Lirası emekli maaşı alanlar 3500 Türk Lirası, 7500 - 10000 Türk Lirası emekli maaşı alanlar 4500 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirasından fazla emekli maaşı alanlar 3 yıl için 5000 Türk Lirası promosyon alacak.
HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan vatandaşlardan; 3500 Türk Lirasından az emekli maaşı alanlar 3000 Türk Lirası, 3500 - 7500 Türk Lirası emekli maaşı alanlar 3500 Türk Lirası, 7500 - 10000 Türk Lirası emekli maaşı alanlar 4500 Türk Lirası, 10000 Türk Lirasından fazla emekli maaşı alanlar 3 yıllık için 5000 Türk Lirası promosyon ücreti alacak.
VAKIFBANK
Vakıfbank üzerinden aylık alan emekliler; 3500-Türk Lirasına (3500 Türk Lirası hariç) kadar olanlara 3000 Türk Lirası 3500 – 7500 Türk Lirası (7500 Türk Lirası hariç) arasında olanlara 3500 Türk Lirası 7500 – 10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) arasında olanlara 4500 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzeri olanlara 5000 Türk Lirası alacak.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Promosyon tutarları, emekli maaşları düzeylerine göre hesaplanır ve 3 senelik peşin olarak aşağıdaki oranlarda ödeme yapılmaktadır. Kampanya 30 Nisan gününe kadar geçerlidir. 3500 Türk Lirasına (3500 Türk Lirası hariç) kadar olanlara 4500 Türk Lirası 3500 Türk Lirası – 7500 Türk Lirası (7500 Türk Lirası hariç) arasında olanlara 5250 Türk Lirası 7500 Türk Lirası – 10000 Türk Lirası (10000 Türk Lirası hariç) arasında olanlara 6750 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve daha fazla olanlara 7500 Türk Lirası banka promosyonu veriliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank 8000 Türk Lirasına varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi
kartına özel senelik 1200 Türk Lirası indirim olmak üzere toplam 9200 Türk Lirasına varan emeklilik ödülü kampanyasına imza attı. Maaş tutarları 3499 Türk Lirası olana 4800 Türk Lirası Maaş tutarları 3500-7499 Türk Lirası olana 5600 Türk Lirası Maaş tutarları 7500-9999 Türk Lirası olana 7200 Türk Lirası Maaş tutarları 10000 Türk Lirası ve üzeri olana 8000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor.
AKBANK
Emekli promosyon kampanyası 01-30 Nisan 2023 arasında geçerlidir. Maaşı 3499 Türk Lirasına kadar olanlar 4200 Türk Lirası 3500 - 7499 Türk Lirası arasında olana 4850 Türk Lirası 7500 ile 9999 Türk Lirası arasında olana 6250 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzerinde olana toplamda 7000 Türk Lirası promosyon veriliyor.