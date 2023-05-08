Emekli maaşı 7500 TL üzeri olanlara müjde! 8500 TL ek ödeme almak için hemen başvurun













ING Bank, emekli müşterileri için özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, emekli maaşını ING Bank'a taşıyan müşterilere nakit promosyon ödemesi yapılacak. Mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını bankadan almayı taahhüt ettikleri takdirde kampanyadan faydalanabilecekler. Promosyon tutarı, emekli maaş tutarına göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan müşteriler 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası olan müşterilere 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası olan müşterilere 7.650 TL ve 10.000 TL üzeri emekli maaşı olan müşterilere ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşteriler, ek nakit promosyondan da yararlanarak toplamda 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecekler. Kampanya, 13 Mart 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli olacak. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler ise kampanyadan faydalanamayacaklar. ING Bank, emekli müşterilerine sunulan bu avantajlı kampanyayla birlikte, müşteri memnuniyetini artırmayı ve emekli maaşı taşıma işlemlerinde öncü konumunu sürdürmeyi hedefliyor.