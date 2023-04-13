Finans
13 Nisan 2023 - 10:15

Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlar dikkat! O banka 7.650 TL promosyon veriyor: Başvurmayan bin pişman olacak!

ABD'nin açıkladığı enflasyon verileri, piyasaları hareketlendirdi. TÜFE'nin beklenenin altında artmasıyla birlikte dolar düşerken, altın ani bir yükselişle rekor seviyelere ulaştı. Mart ayında yıllık bazda yüzde 5 olan enflasyon oranı, beklentilerin altında kaldı. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
13 Nisan 2023 - 10:15
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Emekli maaşı 7500 TL ve üzeri olanlar dikkat! O banka 7.650 TL promosyon veriyor: Başvurmayan bin pişman olacak!
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ABD'nin açıkladığı enflasyon verileri, piyasaları hareketlendirdi. TÜFE'nin beklenenin altında artmasıyla birlikte dolar düşerken, altın ani bir yükselişle rekor seviyelere ulaştı. Mart ayında yıllık bazda yüzde 5 olan enflasyon oranı, beklentilerin altında kaldı. Ayrıntılar haberimizde...

ABD'nin yüzde 5'lik enflasyon verisi açıklaması, Türkiye ekonomi piyasasında hareketlilik yarattı. Altın aniden yükselirken, dolar ise aksi yönde bir hareket sergiledi. ABD, piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisini açıkladı. Mart ayında TÜFE yüzde 0,1 artış gösterirken, beklenen rakam yüzde 0,2 idi.



ABD enflasyon verilerini açıkladı ve dolar düşerken altın fiyatları arttı! Mart ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmenin ardından gram altın, 1.257 TL ile rekor seviyeye yükseldi. Dolar ise düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

altın

ABD'nin açıkladığı enflasyon verilerine göre Mart ayında TÜFE yüzde 0,1 artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Ancak yıllık enflasyon yüzde 5'e gerileyerek Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi. Çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel yüzde 0,4 artış gösterdi. Bu verilerin ardından dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 101,60 seviyesine gerilerken altın fiyatları yükseliş kaydetti. Gram altın 1.257 lirayı gördü. Dolar ise düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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