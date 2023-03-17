Emekli maaşı alamıyorsanız bu maaş sizin olabilir! Başvuru şartlarına hemen bakın: Ayda 2.605 TL tıkır tıkır ödeniyor!

Emekli hakkı olmayan, ihtiyaç sahibi kişilere her ay ödeme düzenli olarak yapılacaktır. Başvuru yapabilmeniz için bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Başvuru şartları nedir? Ödenecek miktar ne kadardır? Merak edilen detaylar haberimizde.
HER AY 2.604 TL ÖDEME YAPILACAK!Emekli hakkı olmasa da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu ödemeden yararlanacaklar. Bu destek kapsamında her ay düzenli olarak 2.604 TL ödeme yapılacaktır. Bakanlık ödemeleri hesaplara yatırmaktadır.
Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yardımlar hız kesmeden devam etmektedir. Yeni yıla girilmesi ile birlikte verilecek destek ücretleri miktarı artmıştır. SGK sigortası bulunmayan, emeklilik maaşı olmayan, 65 yaş üzerinde olan vatandaşların 3 aylık yaşlılık aylığına bağlanacağını duyurdu. 3 aylık yaşlılık aylığından faydalanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olduklarını beyan etmeli, emekli maaşı da almaması gerekmektedir. Yapılacak ödemeler Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında ödemeler yapılacaktır. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde ilk alacağınız ödeme Ziraat Bankası'ndan alınacaktır. Sonra alacağınız ödemeler ise PTT şubelerinden yapılacaktır. Aile Bakanlığı'nca yapılan ihtiyaç ödemesi şartları belirlendi. Şartların karşılanması halinde ödemeler hesaplara yatırılacaktır. 2023 yılında yapılan zamlar dahilinde ödemelerde de artış gerçekleşti. 2.604 TL olan ödeme hesaplara yatırılacaktır. Başvuru için şart şunlardır: -65 yaşında olunmalıdır. -İhtiyaç sahibi olunmalıdır. Şartların sağlanması halinde 3 aylık yaşlılık maaşı hesaplara aktarılacaktır.