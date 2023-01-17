Emekli maaşı alan herkes zil takıp oynayacak! Zamlar az geldi: Bu kişilere 5000 TL ödeme yapılacak, cepler şenlenecek!

QNB Finansbank tarafından emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. Emekli maaşı alanlara, geri ödemesi olmayan 5 bin TL limit ödemeleri yapılırken promosyon kampanyalarında tercih edilen bankalardan olan QNB Finansbank, yaptığı bu kampanya üzerine kredi kullanacak kişilere 5000 TL ödeme yapacağı açıklandı. Banka tarafından yapılan bu açıklama üzerinden emekli promosyon vereceği haberi duyuruldu.
EMEKLİ PROMOSYONLARINA YENİ ZAM
Emekli promosyon ödemeleri geçtiğimiz sene Ağustos ayıyla beraber bankalarda çok yüksek zamlar yapılırken bu zamlar sonrasında vatandaşlar emekli maaşlarını taşımaya başladı. Emekli promosyon kampanyalarında tekrar zam yapılmasıyla QNB Finansbank yaptığı açıklamada vatandaşlara hemen ödeme vereceğini belirtirken 5 bin TL'ye kadar hesaplar parayla doldurulacak. -3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına ödenecek promosyon tutarı 3 bin TL. -3.500-7.499 TL aralığında ki emekli maaşlarına 3.500 TL, -7.500 TL ve 9.999 TL arasındaki maaşlara 4.500 TL, -10 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ödenecek promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi. 31 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan kampanyadan yararlanmak için 3 yıllık taahhüd vererek maaş taşıma işleminin yapılması gerekir. en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kampanya hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.