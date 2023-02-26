Emekli maaşı alan herkese ödenecek! Almayan bin pişman olur: Emekliye 6500 TL ek ödeme müjdesi!







O BANKADAN HESAPLARA 6500 TL!







Belirlenen koşullar dahilinde banka müşterilerine promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Belirlenen promosyon ödemelerinden bazı emekli müşterilerimiz yararlanabilecek. Ödenecek olan promosyon kampanyası nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Köklü özel bankalar arasında olan Garanti Bankası açıklamada bulundu. Emeklileri sevindiren promosyon kampanyası açıklaması geldi. SSK, 4a, 4b, 4c emeklilerinin kontrol etmesi gerek. Banka hesaplarına promosyon ödemeleri yatırıldı.Yeni açıklanan promosyon kampanyası dahilinde bir çok vatandaşımız yararlanabilecek. 2023 yılında yeni yapılan promosyon ödemesi detayları şu şekildedir: Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 3.600 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 4.200 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 5.400 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 6.000 TL tutarında nakit promosyon imkanı sunulmuştur. Garanti Bankası emekli müşterilerine 7.500 TL'ye kadar ödeme imkanı sunmuştur. Promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için 1 Şubat 2023- 28 Şubat 2023 tarihlerinde geçerli olan kampanyadan faydalanacaklardır. Diğer bir şart ise 3 yıl boyunca Garanti Bankası'nda kalma taahütü veren emekli müşterilerimiz bu imkandan faydalanacaktır. Ödeme gerçekleşmesi ile taahhüt süresi başlatılır.