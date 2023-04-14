Finans
14 Nisan 2023 - 16:15

Emekli maaşı alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Saat 00.00'dan sonra hesabınıza bakın: 2000 TL ödeme yapılacak!

Emekli vatandaşlar merakla ödemeleri araştırırken müjdeli haber geldi! Ödemeler yarından itibaren başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Finans
14 Nisan 2023 - 16:15
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Emekli maaşı alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat! Saat 00.00'dan sonra hesabınıza bakın: 2000 TL ödeme yapılacak!
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Emekli vatandaşların Nisan ayında yüzleri gülecek! Son gelen bilgilere göre 00.00'dan itibaren 2 bin TL hesaplara geçmeye başlayacak. Peki kimler ödemelerden faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖDEMELER BAŞLIYOR

Son gelen haberlere göre EYT'li vatandaşların ve emeklilerin bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SGK emeklisi olanlar ve emekli maaşını 17, 18, 19, 20 Nisan tarihlerinde alacak vatandaşların bayram ikramiyeleri 14 Nisan tarihinden itibaren yapılacak. 



Bayram İkramiyeleri Yarından İtibaren Hesaplarda Olacak

Maaşlarını 21, 22, 23 Nisan tarihinde alanlar 15 Nisan; 24, 25, 26 Nisan tarihinde maaş alanlar ise 16 Nisan tarihinde bayram ikramiyelerini almaya başlayacak. Bağ Kur emeklisi olan ve maaşlarını 25-26 Nisan tarihinde alacak vatandaşlar bayram ikramiyelerini 17 Nisan; 27-28 Nisan tarihinde maaş alanlar ise 18 Nisan tarihinde emekli ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlar ise bayram ikramiyelerini 19 Nisan tarihinde alacaklar. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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