Emekli maaşı alanlar hemen başvursun! İş Bankası emekli promosyonunda bu miktarı ödeyecek

İŞ BANKASI AÇIKLADI
1 Kasım 2022 – 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile varılan anlaşma ile SGK emeklileri (Emekli Vakfı, SSK ve SSK) ilk emekli maaşlarını bankadan ödemelerini veya mevcut emekli maaşlarını İş Bankası'na aktarmalarını, 2023. Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi almaya hak kazanır. Ayrıca SGK emekli maaşını İş Bankası'nda taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartlarını ödemek zorunda kalmadan birçok ayrıcalık ve avantajdan yararlanabiliyor.
Yurt genelindeki şubelerimiz ve ATM'lerimizden emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, emekli maaşını transfer edebilir, emekli maaşı zam başvurusunda bulunabilir ve tüm emeklilik işlemlerini İnternet ve İşCep şubelerinden yapabilir veya kolayca emekli maaşına kavuşabilir. En yakın banka İş'ten gönderilir.Yeni emekli olmuş olacaklar;
SSK veya Bağkur'dan emekli olacaklar ; İş Bankası önceliğinin il şubelerine doğrudan başvurabilirler. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar, çalıştıkları kurum ile yapacakları başvurularda maaş aracısı olarak İş Bankası'nı tercih edebilirler. Bu işlemlerin ardından İş Bankası'ndan emekli maaşını almak istedikleri hesabı belirlemek için İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubesi aracılığıyla talimat vermeleri yeterli olacaktır. promosyon için başvurun.Yeni emekli olan kişilerin ikramiye, maaşın bir kısmı ve diğer ödemeler olarak İş Bankası'na gönderilmesi için öncelikle şubelerimize gitmeleri gerekmektedir... Emekli maaşımı İş Bankası'na nasıl aktarırım ve nasıl promosyon alırım?
Şubeye gitmeye gerek yok, İşCep kolayca; Ya da dilerseniz İş Bankası şubelerine giderek emekli maaşınızı İş Bankası'na aktarabilir ve terfi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı başka bir bankadan veya PTT aracılığıyla alıyorsanız ve maaşınızda herhangi bir bloke yoksa, maaş transferinizi işleme koymak ve terfi başvurusunda bulunmak için acentelerle iletişime geçmenize gerek yoktur. Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi'nden maaş transferi ve terfi talebinde bulunmak için atabileceğiniz adımlar şunlardır:
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
Ne tür emekli maaşları teşvik edilebilir?Bankamız ile T.C. arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde; 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emeklileri ilk maaşlarında İş Bankası'nı tercih edecek veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar Bankamızdan promosyon alabilecek.
2023 Emeklilik Sınıfı ödemesi ne zaman yapılacak?Emekli aylığını İş Bankası'na emeklileri, 3 yıl içinde emekli maaşını İş Bankası'ndan almayı taahhüt ettikleri takdirde ilk maaş ödemesinin İş Bankası hesabına yapılmasını müteakip promosyon ödemesi alacaklardır.
Emeklilik Promosyon Ödeme Tutarı Ne Kadardır?Promosyon tutarı aracılı ödemeli (varsa imtiyazlar düşülerek ve varsa nafaka düşülerek) tüm aylıkların 1 aya tekabül eden tutarı ve 3 yıl üzerinden nakit olarak yapılan ödemeler üzerinden tabloda belirtilen oran üzerinden hesaplanır.
maaş ölçeği promosyon tutarı 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) 4.500 TL
3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) 5.250 TL
7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) 6.750 TL 10.000 TL ve üzeri 7.500 TL
Emekli maaşı alanlara promosyon ödemeleri başvuru tarihinden itibaren 3 iş günü içinde, yeni maaş alacaklara ise ilk maaş ödemelerini takip eden 3 iş günü içerisinde yapılır.
İş Bankası'nda açık takibi devam edenlerin terfi başvuruları, borçlarının tamamen tahsil edilmesini müteakip bireysel olarak değerlendirilecektir.
Taahhüt süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aylık gelir/ödemenin herhangi bir nedenle kesilmesi ve gelir/maaşın başka bir kuruluşa aktarılması durumunda promosyon tutarı bahis yöntemiyle ödenir. kalan taahhüt dikkate alınarak geri ödenir. . vadeli, İş Bankası tarafından yazılı olarak bildirir