Emekli maaşı alanlara başvurular açıldı! İş Bankası emekliye para dağıtacak: Başvuranlara geri ödemesiz nakit imkanı

İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

İş Bankası emekli müşterilerinin yüzünü bu ay güldürecek! Peki İş Bankası güncel emekli promosyonları ne kadar oldu? Emekli promosyonu alma şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında bankaların promosyon yarışı da hız kazandı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasıyla birlikte emekli promosyon tutarları da neredeyse bütün bankalarda yükseldi.İş Bankası tarafından bildirilen son haberlere göre emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye kadar olan emeklilere 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında olan emeklilere 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında olan emekliklere 6 bin 750 TL ve 10 bin TL üstünde olan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak. Mayıs itibariyle geçerli olan bu promosyon kampanyasından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. İş Bankası emekli promosyon kampanyası 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Emekli promosyon ödemesini almak için maaşını taşıyan müşterinin ilk tam maaşının yatmış olması gerekiyor.