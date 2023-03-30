Emekli maaşı arttı, piyango onlara çıktı! O maaşlar 5.625 TL'ye yükseldi: Maaşınız ne kadar oldu bakın!

Son dönemde emeklilere yapılan ara zam müjdesiyle birlikte devletten maaş alan birçok Kişiye olumlu bir haber geldi. Bu kararla birlikte, Nisan ayında zamlı olarak ödenecek olan emekli maaşları, dul ve yetim aylığı alanların da maaşlarına zam yapılacak. İşte ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞINA ZAM
ÇİFTE ÖDEMELER PEŞ PEŞE SIRALANDI
Nisan ayında yapılan açıklamalarla birlikte emekli ve EYT'lilere çifte ödeme müjdesi verilirken, dul ve yetim aylığı alanlar için de sevindirici bir haber geldi. En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte, dul ve yetim aylığı alanlar da artık maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Yeni zammın yanı sıra, 2023 yılında ödenecek dul ve yetim aylığı tutarı da belli oldu. Buna göre, hisse oranına göre değişiklik göstermekle birlikte, en düşük dul ve yetim aylığı tutarı 5.625 TL olarak belirlendi.
DUL VE YETİM AYLIKLARINA İKRAMİYE
Dul ve yetim aylığı alanlar için sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşı tutarının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmesinin yanı sıra, Bayram ikramiyesi müjdesiyle de dul ve yetim aylığı alanların yüzü güldü. Nisan ayında ödenecek zamlı bayram ikramiyesi, dul ve yetim aylığı alanları da kapsayacak. Ayrıca, hisse oranına göre belirlenecek olan bayram ikramiyesi, hak sahipleri tarafından alınabilecek.