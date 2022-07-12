Emekli maaşı nasıl yükseltilir? Primin emekli maaşına etkileri nelerdir? Emeklilikte primin önemi belli oldu







Emeklilikte prim







İki yerde çalışmak

Emekli olacak vatandaşlar internet üzerinden maaşlarını nasıl arttırabileceğini araştırıyor. Peki prim esası nedir? Prim emekli maaşına nasıl etki eder? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Emekli vatandaşların prim konusunu araştırırken en dikkat etmesi gereken konu önemli olan primin gün sayısının değil miktarı olduğudur. Primin çok olması değil kazancın yüksek olması en önemli noktadır. Konuya örnek vermek gerekirse 7000 prim günü olan vatandaşın, 5000 prim günü ile emekli olmuş bir vatandaştan daha az maaş alıyor olabilir. Prim şartında önemli olan nokta temel kazançtır. Çok prim emekli maaşına etki etmeyebilir. Bu sebeple maaşın artmasına etki edecek diğer yolları araştırmak daha sağlıklıdır. Diğer bir konuda sigorta priminin yatırılıyor olması da emekli maaşını etkilemesi konusudur.Emekli olurken yüksek maaş alarak emekli olmak isteyen vatandaşlar iki iş yerinde birden çalışabiliyor. Ama bilinmesi gerekiyor ki iki iş yerinden yatırılan ayrı primler 30 gün olarak değişmemektedir. Fakat temel kazanca etki etmektedir. İki yerde kazanç sağlayan bir vatandaş bir iş yerinden 6 bin TL, diğer iş yerinden 5 bin TL alıyorsa prim temel kazancı 11 bin TL olarak hesaplanır. Bu sebeple de emeklilik maaşı artar. Ülkemizde iki ayrı iş yerinde çalışan çoğu insan yalnızca tek iş yerinin sigorta primini yatırıyor. Fakat kişinin iki ayrı yerden sigorta bildirimi yapmasında yasal olarak bir sakınca yoktur. Emeklilik maaşını yükseltmek isteyen insanlar temel kazanç olarak hesaplama yaparlarsa emeklilik maaşlarını arttırma şansı bulabilirler.