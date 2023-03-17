Emekli maaşı olan bu teklife hayır diyemeyecek! Nakit ihtiyacı için hemen bankaya koşun: 9500 TL trink hesaplara yatırılacak!













Vatandaşın Gündemindeki emeklilik promosyonunun yasayla yeniden gündeme geldiği biliniyordu. 2,5 milyon EYT'li vatandaş emekli olduktan sonra bu bankalarla 3 yıl sözleşme imzalarsa promosyonlardan yararlanacak. Albaraka nasıl ödeme seçenekleri sunuyor? İşte detaylar…Albaraka Türk Bankası bu kampanyayla ilgili şunları söyledi: “20 Ocak – 21 Nisan tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir.”Albaraka Türk'e emekli maaşı aktaran vatandaş ne kadar alacak? Detaylar burada… Emekli maaşını Albaraka Türk'e devretmek isteyen vatandaşın aşağıdaki promosyonun tutarlarını bilmesi gerekmektedir. • Emekli maaşı 3499 Türk Lirası ve altındaki kişiler 4500 Türk Lirası • Emekli maaşı 3500 - 7499 Türk Lirası arasında maaş alanlar 5500 Türk Lirası, • Emekli maaşı 7500 - 9999 Türk Lirası arasında maaş alanlar 6000 Türk Lirası, • Emekli maaşı 10000 Türk Lirası ve üzerinde maaş alanlaraysa 6500 Türk Lirası promosyona Hak kazanacak! Maaş transferini tamamlayanların ayrıcalığı 2 otomatik ödeme yapanlara 500 Türk Lirası verilecek! Emekli yakınlarını getirenlere 500 Türk Lirası ödeniyor. Bu miktar 6 kişi ile sınırlı olduğu için toplam 3000 Türk Lirası cebinizde olacak!