Emekli maaşı olan elini çabuk tutsun! Bu bankalar tam 8500 TL emekli promosyonu dağıtacak!

















*Akbank

* Garanti BBVA

Geçtiğimiz yıllarda da yapılan ve devam eden banka promosyonları devam ediyor. Garanti Bankası, Akbank, ING Bank banka promosyon kampanyalarını açıkladı. Bankaların açıklamaları yazımızın devamında.Emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 senelik taahhüt imzalayan vatandaşlar bankanın promosyon ödemesinden yararlanabilecek. Başvurular için tarih 1 - 28 Şubat olarak açıklandı. Akbank'ın vereceği promosyon ödemesi 7.000 TL'ye kadar olacağı açıklandı.Garanti bankası emekli promosyonlarının kampanya tarihi olarak 1-28 2023 Şubat olarak açıklandı. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler 3 senelik sözleşme imzalamak ve taahhüt yapmak kaydıyla promosyon ödemelerini alabilirler. - 3.500 TL ve altında maaş alanlar 3.600 TL, - 3.500 - 7.500 TL arasında maaş alanlar 4.200 TL - 7.500 - 10.000 TL arasında maaş alanlar 5.400 TL - 10.000 TL ve üzerinde maaş alanlar 6.000 TL Aynı zamanda promosyon ödemelerini alan vatandaşlar buna ek olarak 1.500 TL bonus kazanabile fırsatı olacak.Emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar emekli maaşını taşıyarak ve 3 senelik taahhüt imzalayarak promosyon ödemesini alabilirler. Promosyon ödemesinin maaş tutarına göre değişiklik göstereceği duyuruldu. En yüksek ödenecek olan promosyon tutarının 7.500 TL olacağı açıklandı. Aynı zamanda emekli maaş müşterilerine özel olarak 1.000 TL bonus verileceği duyuruldu. Ayrıca bankanın ödemesinden yararlanabilmek için son tarih 28 Şubat olarak açıklandı.