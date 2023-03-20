Finans
20 Mart 2023 - 20:30

Emekli maaşı olan herkes e-Devlet'e girsin! Bunu değiştiren en az 5000 TL para alacak

Emekli maaşı olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken bankalar emekli vatandaşların yüzünü güldürdü. Vakıfbank tarafından emekli promosyonları rekora koştu. İşte, acil nakite ihtiyacı olanlar için rakamlar haberimizde.

Finans
20 Mart 2023 - 20:30
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Emekli maaşı olan herkes e-Devlet'e girsin! Bunu değiştiren en az 5000 TL para alacak


Nakit para için arayışta olanlara fırsat doğdu. Vakıfbank promosyon kampanyalarını açıklarken 3 yıl boyunca Vakıfbank üzerinden maaşını alacaklara 4.500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Vakıfbank yurtiçi ATM cihazlarından ya da e devlet üzerinden maaş taşıma işlemi oldukça basit. Milyonların merak ettiği Vakıfbank promosyon tutarları haberimizde.

Vakıfbank promosyon

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ



3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL,

3.500 - 7.499 TL aralığında maaşı olanlara 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 4.500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli aylığı olanlara ödenecek promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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