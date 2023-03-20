Emekli maaşı olan herkes e-Devlet'e girsin! Bunu değiştiren en az 5000 TL para alacak







VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ







Nakit para için arayışta olanlara fırsat doğdu. Vakıfbank promosyon kampanyalarını açıklarken 3 yıl boyunca Vakıfbank üzerinden maaşını alacaklara 4.500 TL ödeme yapılacağı duyuruldu. Vakıfbank yurtiçi ATM cihazlarından ya da e devlet üzerinden maaş taşıma işlemi oldukça basit. Milyonların merak ettiği Vakıfbank promosyon tutarları haberimizde.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL, 3.500 - 7.499 TL aralığında maaşı olanlara 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli aylığı olanlara ödenecek promosyon tutarı ise 5 bin TL olarak belirlendi.