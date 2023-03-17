Emekli maaşı olan o bankanın kapısında yatacak! Tamı tamına 10.000 TL'yi trink hesaba yatıracak!

EYT, TBMM'de kabul edilip yürürlüğe girmesinin ardından bankalar, emekli promosyon kampanyalarına katıldı. Mevcut ve potansiyel müşterilere yönelik kampanyalar düzenleyerek EYT üyelerine özel kampanyalar sunmaya başladılar. EYT'li emekli promosyon haberini veren banka Denizbank oldu. Peki, Denizbank'ın emekli promosyonu ne kadar? İşte detaylar…
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI!
Denizbank'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, maaşını 3 yıl içinde Denizbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere 6000 ile 10000 Türk Lirası arasında emekli promosyonu ödenecek. Emekli promosyon ücretleri emekli maaşına bağlıdır. Emekli maaşı ne kadar yüksek olursa, promosyon miktarı o kadar yüksek olur. 3500 Türk Lirası altında maaş alan vatandaşlar 6000 Türk Lirası, 3500 Türk Lirası ile 7500 Türk Lirası arasında maaş alan vatandaşlar 7000 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası ile 10000 Türk Lirası arasında maaş alan vatandaşlar 9000 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası üzerinde maaş alan vatandaşlaraysa 10000 Türk Lirası nakit promosyon verilecek.