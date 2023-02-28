Emekli maaşı olana 5250 TL nakit ödeme! Tüm emekliler alacak! Geri ödeme yok, sözünü tutan alacak

İş Bankası resmi internet sitesi aracılığıyla birçok kişiyi ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Bu duyuru kapsamında emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan vatandaşlara promosyon verileceği açıklandı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen anlaşmayla beraber 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada ilk emekli aylığı ödemesinde İş Bankası'nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK
emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda maaşı 5.500 TL'den yüksek olan emeklilere 5.250 TL ödeme yapılacak. Banka yapmış olduğu açıklamanın devamında "Yurt geneline yaygın Şube ve Bankamatikler aracılığıyla emekli maaşına kolay bir şekilde ulaşmak isteyen bütün emekliler, İnternet Şubesi'nden veya İşCep üzerinden emekli maaşlarını taşıyabilir, emekli promosyon başvurusu yapabilir ve tüm emekli maaş işlemlerini gerçekleştirebilir ya da en yakın İş Bankası Şubesi üzerinden emekli maaşlarını kolay bir şekilde taşıyabilir." dedi.
BAŞVURU DETAYLARI
SSK ya da Bağ-Kur üzerinden emekli olacak vatandaşlar ise SGK il müdürlüklerine direkt başvuruda bulunarak İş Bankası'nı tercih edeceklerini ifade edebilir, Emekli Sandığı üzerinden emekli olacak vatandaşlar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede emekli maaş ödemelerinde aracılık edecek bankanın İş Bankası olduğunu belirtebilir ve daha sonradan da İş Bankası'na online ya da fiziki şekilde başvuruda bulunarak promosyon ödemelerinden yararlanabilir. Yeni emekli olacak vatandaşlara ikramiye, kıst maaş ve farklı ödemeler başlığı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere ilk olarak şubelere müracaat edilmesi gerektiğini hatırlatan duyurunun devamında şubeye gitmeden İşCep ya da internet şubesi üzerinden de kolay bir şekilde, ya da şubeye giderek emekli aylığınızı İş Bankası'na geçirerek promosyon başvurusu yapabileceğiniz bildirildi. Ek olarak duyuruda emekli maaşı farklı bir bankada ya da PTT'de olan ve maaşta hiçbir bloke bulunmayan vatandaşların da promosyon başvurusu için İş Bankası şubelerine başvurmanın yeterli olduğu aktarıldı.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Kampanya ayrıntıları hakkında paylaşılan açıklamada aşağıda bulunan ifadelere yer verilmiştir: Bankaya gitmeden İşCep ve internet şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edebileceğiniz adımlar aşağıda yer almaktadır: İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme İnternet Şubesi > Başvuru – Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu Ek olarak şubeye gitmeden, E-devlet sistemi üzerinden de banka değişikliği işlemi yapabilirsiniz. E-devlet sistemine internet şubesi ve İşCep üzerinden herhangi bir şifreye ihtiyacınız olmadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işlemlerinden sonra İşCep, internet şubesi, telefon şubesi ya da İş Bankası şubeleri üzerinden talimatlarınızı hızlı ve kolay bir şekilde verebilirsiniz.
HANGİ TÜR EMEKLİ MAAŞLARI PROMOSYONLARDAN YARARLANABİLİR?
Banka ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında gerçekleşen anlaşma doğrultusunda, 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyayla beraber ilk maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden emekliler ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri bankanın promosyonlarından yararlanabilir.
2023 EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?
SGK emekli maaşını İş Bankası'na geçiren SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile maaşlarını İş Bankası üzerinden alma sözü veren ve bunu yazılı olarak taahhüt eden vatandaşlara ödenecek ilk emekli maaşıyla beraber promosyon ödemesi sağlanacaktır.
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI KAÇ TL?
Promosyonlar, ödemelerine aracılık edilecek bütün emekli maaşlarının 1 aylık tutarlarına bağlı olarak (haciz ve nafaka kesintisi mevcutsa bunlar düşülerek) hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olacak şekilde aşağıda yer alan tablodaki gibi ödenir. 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL – 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 7.500 TL – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL Emekli aylığı almakta olan vatandaşların promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak vatandaşların ödemeleri de ilk maaş ödemesinin ardından 3 iş günü içerisinde ödenmektedir. İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam eden vatandaşların promosyon başvuruları, bahse konu borçların hepsinin tahsil edilmesi tamamlandıktan sonra değerlendirilmektedir. Taahhüt süresi içerisinde herhangi bir sebeple SGK tarafından emekli maaşının kesilmesi, maaşın farklı bir kuruma taşınması halinde, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmadan kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak kıstelyevm metoduyla ödenene promosyon tutarı geri alınacaktır.
EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASI ÜZERİNDEN ALAN VATANDAŞLARI NE GİBİ AVANTAJLAR BEKLİYOR?
Promosyon işlemlerinden bağımsız olarak SGK emekli maaşını İş Bankası üzerinden alıyorsanız 31.03.2023 tarihine kadar aşağıda yer alan avantajlardan hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmadan faydalanabilirsiniz. Maximum Kart ve ek kartları için yıl boyunca hiçbir ücret ödemezsiniz. İşCep, internet bankacılığı ve telefon şubesi emekli maaş hesabınız üzerinden ücretsiz ve sınırsız şekilde havale yapabilirsiniz. İşCep ve internet şubesi üzerinden hafta içi mesai saatleri içerisinde emekli maaş hesabınızdan farklı bankalara gerçekleştireceğiniz para aktarımlarında (TL) hiçbir ücret ödemezsiniz. Farklı banka ATM cihazlarından ayda 2 kez ücretsiz nakit para çekimi yapabilirsiniz. Emekli maaşını İş Bankası üzerinden alan müşterilere özel dönemsel kredi
ve mevduat fırsatlarından faydalanabilirsiniz.