Emekli maaşı olana Vakıfbank'dan nakit ödeme! Banka hesabınıza 100 bin TL ödeme yapılacak! Acil ihtiyacı olana düşük faizle verilecek...

Kamu bankası olan Vakıfbank yeni kampanyalarını müşterilerine sunmaya devam ederken bankamatik kartı hesabından 100 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceklerini açıkladı. Acil ihtiyacı olanların imdadına yetişen bu kampanyayla beraber dilediğiniz zaman başvuruda bulunarak 24 ay vade imkanından yararlanabilirsiniz. Uygun faizli ve ödeme kolaylığıyla sunulan kredi detayları haberimizde.
Vakıfbank müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunarken 24 ay vadeli olarak ödeme kolaylığı sağladı. Şubelere gitmeye gerek kalmadan internet bankacılığı üzerinden anında başvuruda bulunabilirsiniz. Kredilerin ne kadar olduğunu görecek ve onaylanan tutarı, kendi bankamatik kartı hesabından temin edebilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar aynı zamanda en yakın şubeye giderek bireysel temsilciyle beraber kredi başvurusunda bulunabilir. Mesai saatleri içerisinde banka üzerinden kredi kullanmak mümkün. Vakıfbank üzerinden maaş alan emekli müşteriler ise kampanyaya katılım sağlamak istiyorlarsa eğer banka şubelerine kimlikle beraber giderek ihtiyaç kredisi müracaatında bulunur.