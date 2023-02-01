Finans
01 Şubat 2023 - 09:15

Emekli maaşı olanlar alacak! 4200 TL ödeme için başvurular açıldı

Emeklilere promosyon ödemesi yapılırken peş peşe kampanyalar geldi. 4.200 TL ödeme yapılacağı müjdesi verilirken Garanti BBVA tarafından kampanya duyurusu yapıldı. Bankalar emekli promosyon tutarlarını açıkladı. Garanti BBVA emekli promosyon tutarı ne kadar, şartlar nelerdir?

Finans
01 Şubat 2023 - 09:15
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Emekli maaşı olanlar alacak! 4200 TL ödeme için başvurular açıldı


Emekli promosyonlarına dair gelişmeler devam ederken Garanti BBVA yeni rakamlarını açıkladı. Garanti Bankası 4.200 TL'den başlayan promosyon ödemelerini emeklilerin hesaplarına yatırmaya başladı. 3 sene taahhüd ile beraber promosyon ödemelerinden yararlanabilir.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

3.499 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara 3.600 TL,



3.500 - 7.499 TL arasındaki emekli vatandaşlarına 4.200 TL,

7.500 - 9.999 TL aralığında yer alan emekli vatandaşlarına 5 bin 400 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek promosyon ödemeleri ise 6 bin TL ödeme yapılır.

garanti promosyon

Garanti BBVA emekli promosyon açıklamaları yapılırken toplamda baz alınarak tek sefere mahsus olarak ödemeler yapılıyor. Emekli bankacılığı promosyon ödemelerinde taahhüd edilerek 3 yıl sözleşmesi verilir. 3 senelik taahhüd süresinde vefat durumu dışında SGK tarafından gelir veya maaş ödemesi yapılır. Gelir ve maaş farklı bir kuruma taşınırsa, süresi dolmadan kişi kendi isteğiyle başvuruda bulunarak promosyon ödemelerinden yararlanabilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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