Emekli maaşı olanlar alacak! 4200 TL ödeme için başvurular açıldı

Emekli promosyonlarına dair gelişmeler devam ederken Garanti BBVA yeni rakamlarını açıkladı. Garanti Bankası 4.200 TL'den başlayan promosyon ödemelerini emeklilerin hesaplarına yatırmaya başladı. 3 sene taahhüd ile beraber promosyon ödemelerinden yararlanabilir.
GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ3.499 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara 3.600 TL,
3.500 - 7.499 TL arasındaki emekli vatandaşlarına 4.200 TL, 7.500 - 9.999 TL aralığında yer alan emekli vatandaşlarına 5 bin 400 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek promosyon ödemeleri ise 6 bin TL ödeme yapılır.
Garanti BBVA emekli promosyon açıklamaları yapılırken toplamda baz alınarak tek sefere mahsus olarak ödemeler yapılıyor. Emekli bankacılığı promosyon ödemelerinde taahhüd edilerek 3 yıl sözleşmesi verilir. 3 senelik taahhüd süresinde vefat durumu dışında SGK tarafından gelir veya maaş ödemesi yapılır. Gelir ve maaş farklı bir kuruma taşınırsa, süresi dolmadan kişi kendi isteğiyle başvuruda bulunarak promosyon ödemelerinden yararlanabilir.