Finans
25 Şubat 2023 - 12:30

Emekli maaşı olanlara para yağmuru! Devlet bankasından 13.500 TL ek ödeme müjdesi: Hakkınız var mı sorgulayın

Bankaların emekli vatandaşlar için düzenledikleri kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Peki Ziraat Bankası emekli kredisi şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
25 Şubat 2023 - 12:30
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Emekli maaşı olanlara para yağmuru! Devlet bankasından 13.500 TL ek ödeme müjdesi: Hakkınız var mı sorgulayın


Bankalar nakit ihtiyacını karşılamak isteyen emekli vatandaşlar için kampanyalarını sürdürürken bir haber de Ziraat Bankası'ndan geldi. Peki Ziraat Bankası emekli ihtiyaç kredisi nasıl çekilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYALARI

Emekliler ve EYT yasası ile yeni emekli olacak vatandaşlar için bankaların promosyon yarışı devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen promosyon kampanyası güncellenerek emeklilere müjde verildi. Banka tarafından verilen promosyon ödemeleri şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin TL promosyon ödemesi alacak.



Ziraat Bankası Emekli Kampanyaları

 Promosyon ödemelerinin en fazla 5 bin TL olacağı duyuruldu. Ziraat Bankası promosyon kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların maaşlarını bankaya taşıması gerekiyor. Ziraat Bankası emekli promosyonunun yanında emekli vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar uygun faizli ve uygun ödeme planlı ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Emekli maaşı daha yüksek olan vatandaşlar daha yüksek tutarda kredi çekme şansı da yakalıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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