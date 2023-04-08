Emekli maaşı promosyonlarında bankalardan 1000 TL fark ödemesi!

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrası emekliler Temmuz maaş zamlarını da hesaba katarak bankalardan daha yüksek oranda promosyonlar talep ediyorlar. Bilindiği üzere bankalar, SGK
ile imzalanan protokoller çerçevesinde kampanyalar düzenleyerek ilan edilen bu tutarların üzerinde ödeme yapabilmektedir. Bu nedenle emeklilerin terfileri, maaş seviyelerine bağlı olarak daha da artırılabilir.
YÜZDE 114 ORANINDA ARTTI
Ancak tüm bankalar yeni emekli maaşından sonra promosyon ödeneklerini henüz yenilememiştir, dolayısıyla mevcut prmosyon tutarları fiilen son zamtan önce yapılan promosyondan sonra ödenecektir. Dolayısıyla emekliler tarafında bu anlamda beklemeler devam ediyor.
Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) başkanı Kazım Ergün, yeni rakamların asgari emekli maaşını Aralık 2022'ye göre yüzde 114 artırdığını açıkladı. Banka kredileri bu oranda artmalı" dedi. EYT
derneğinden Meral Karadağ ise yeni bi,r güncelleme getirilmesi gerektiğini belirterek promosyonun beklentilerini hiç karşılamadığını belirterek, "Emekli maaşları artmasına rağmen destek miktarı hala beklentilerin altında. En az 20 bin TL ile 25 bin TL aralığında olması gerekiyor." diye konuştu.
BAKAYA YENİLEME TALEBİ YAPILMASI GEREKİYOR
Bir emeklinin yenilenen maaşının ötesinde bir promosyondan yararlanabilmesi için bankaya "yenileme" talebi için başvurması yeterlidir. Bu kapsamda banka, daha önce yapılan promosyon ödeneğini yeni ödemeden düşecek ve yeni tutarı hesaplayacaktır. Örneğin geçtiğimiz yıl 3 yıllık sözleşmesiyle 4.000 TL'lik promosyon alan bir emekli sözleşmesini yenilemek isterse bu rakam 10.000 TL'lik promosyon ücretinden düşülecek. Kalan 6 bin lira da emekli müşterinin hesabına yatırılacak. Ancak 3 yıllık sözleşmesi sona ermek üzere olanların yenileme hakkı yoktur.
BAŞKA BANKA DA OLABİLİR
Güncelleme işleminin yanı sıra banka değiştirmek de çok kolaydır. Bir bankada 3 yıllık çalışma süresini dolduran emekliler veya yeni emekli olanlar, tercih ettikleri bankaya başvurarak terfi ettirilebilir. Bu süre zarfında daha iyi kar elde edildiyse, üç yılın sona ermesi gerekmez. Emekliler diledikleri zaman başka bir bankaya geçebilirler. Tek yapmanız gereken bankaya nereye gittiğinizi ve şu anda hangi bankadan ödeme aldığınızı söylemek. Raporlamalar banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilir. Emekliler, mevcut bankalarında kaldıkları süre boyunca bir sübvansiyon alırlar ve geri kalanını iade ederler. Ayrıca yeni bankasından peşin para alıyor.