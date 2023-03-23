Emekli maaşı ve ikramiyesine büyük zam geliyor! Bakan Bilgin 'yetmiyor' dedi: Dudak uçuklatan o rakam erken sızdı!







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli vatandaşın yüzünü güldürecek müjdeyi verdi! Emekli maaşı ara zamları belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamalara göre emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve emekli ikramiyeleri netleşmeye başladı. Vedat Bilgin emekli vatandaşlar için ara zamların gündemde olduğunu ve bayram öncesinde verilecek ikramiyelerin de artış göstereceğini vurguladı. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olarak veriliyor ve Vedat Bilgin bu maaşın emekli vatandaşlara yetmediğini söyledi. Vedat Bilgin, çalışanları koruduklarını, toplu sözleşmenin çok önemli olduğunu, işçiler için de sosyal devlet olarak bu sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.Vedat Bilgin, en düşük emekli maaşlarının ara zamlarla birlikte yükseltileceğini de söyledi. Vedat Bilgin tarafından yapılan maaş ve ikramiye açıklamaları emeklilerin yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıklama yaparak en düşük emekli maaşının yükseltilmesi ve emeklilerin maddi anlamda daha rahat etmesinin sağlanması bekleniyor. Ramazan Ayı'nın başlanmasıyla birlikte emekli vatandaşların merak ettiği konulardan biri de bayram ikramiyeleri ile ilgili oldu. Geçtiğimiz senelerde iki bayram öncesinde de 1.100 TL, toplam 2.200 TL olarak verilen emekli ikramiyelerine büyük bir zam yapılması bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ile bir görüşme yapıldığını, zam miktarlarının değerlendirildiğini söyledi. Ancak zam miktarları belli olsa da ikramiyeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Emekli ikramiye zamlarının bayram yaklaşmadan önce yapılması tahmin ediliyor.