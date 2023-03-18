Emekli maaşı yetmeyene dev destek! e-Devlet başvuruları açıldı: Bir şartla 3000 TL nakit yardımı yapılacak

Artık emekli maaşı ile ay sonunu zorlukla getirenlerin yardımına devlet yetişiyor. E-devlet platformu üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında, hesabınıza 3.000 TL ek ödeme yapılacak.
Detaylara bakacak olursak, başvurularınızın onaylanması halinde 3 ay boyunca her ay 1.000 TL ek ödeme alacaksınız. Başvurularınızın kabul edilmesi için belirli şartları taşımanız gerekiyor. Bunlar arasında emekli olmanız, emekli aylığınızın belirli bir seviyenin altında olması ve başka bir sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir ödeme almıyor olmanız yer alıyor.
E-devlet platformuna giriş yaparak bu destek programına başvurabilirsiniz. Başvuru sürecinde gerekli belgeleri de yüklemeniz gerekiyor. Böylece kolayca 3.000 TL ek ödeme alabilir ve ay sonunu daha rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Emeklilerin maddi sıkıntılar yaşaması her zaman bir sorun olmuştur. Ancak son dönemlerdeki enflasyon artışı ve yapılan zamlar, emeklilerin ay sonunu getirmesini daha da zorlaştırdı. Fakat, bankalar nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere promosyon ödemeleri yaparak bir nebze olsun rahatlamalarını sağlıyorlar. Hala promosyon ödemelerini almayan emekliler ise hangi bankanın daha yüksek promosyon ödemesi yaptığını araştırarak en iyi seçeneği bulmaya çalışıyorlar. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve emekli promosyon miktarı ne kadar? İşte, emekli promosyonu ile ilgili tüm detaylar... Nakit sıkıntısı yaşayan emekliler için bankalar promosyon ödemeleri yapmaktadır. Henüz başvuru yapmayan emekliler için minimum 3.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Ancak bu promosyon ödemelerinin bazı şartları olacak... SGK'nın bankalarla yaptığı anlaşmalar kapsamında, emeklilere promosyon ödemeleri yapılıyor. Minimum 3 bin TL olarak belirlenen bu ödemeler, emekli olan müşterilerin bankalarla anlaşma yapmaları halinde gerçekleştiriliyor. Ancak bankalar arasında teklifler ve ödeme miktarları farklılık gösterebiliyor.
Halkbank, SGK anlaşması kapsamında emeklilerin maaşlarına göre değişen promosyon ödemelerini gerçekleştiriyor. Banka, emeklilerin 3 yıl boyunca müşterisi kalması halinde, 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişen karşılıksız ödemeler yapıyor. Bu ödeme miktarı, emeklinin maaşına göre belirleniyor. Eğer emekliyseniz ve promosyon ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, SGK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göz atabilirsiniz. Bankaların sunduğu farklı teklifleri ve ödeme miktarlarını karşılaştırarak, size en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz. Halkbank, emekli promosyonu için özel bir teklif sunuyor. Emekli olan müşterilerine minimum 3 yıl boyunca Halkbank'ta kalma sözü verenlere karşılıksız bir promosyon ödemesi yapıyor. Halkbank emekli promosyonu için başvurular, ATM'lerden, Halkbank mobil uygulaması üzerinden, kısa mesaj yoluyla, internet bankacılığından veya en yakın Halkbank şubesine giderek yapılabiliyor.
Halkbank, emekli promosyonu için farklı aylık maaş aralıklarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 3.000 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emeklilere ise 4.500 TL karşılıksız promosyon ödemesi yapıyor.