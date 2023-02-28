Finans
28 Şubat 2023 - 11:00

Emekli maaşı yetmeyenler hemen başvursun! 3 gün içerisinde dev ek ödeme yapılacak

Emeklilerin maaşlarına göre ödeme yapılacak olan yeni bir ödeme programı başlatıldı. Bu program kapsamında emekli maaşlarına göre ödeme yapılacak ve bu ödemeler için başvurular 28 Şubat tarihine kadar kabul edilecektir.

Finans
28 Şubat 2023 - 11:00
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Emekli maaşı yetmeyenler hemen başvursun! 3 gün içerisinde dev ek ödeme yapılacak
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Son dakika haberine göre, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. 



Maaş promosyonlarına zam yapıldı ve emekliler artık taşıma işlemi yaparak 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş almaya devam ederlerse ek ödeme alabilecekler. 

para



Başvuru için ek bir şart aranmıyor ve sadece 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapmak yeterli olacak.

Bankalar, emeklileri bünyelerine çekmek için promosyon kampanyalarında rekabet halindeler. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasının ardından özel bankalar da promosyon ödemelerini güncellediler. 

Özel bankaların promosyon ödemeleri 8 bin TL ile 10 bin TL arasında değişebilirken, kamu bankalarının ödemeleri ise daha düşük seviyelerde kalıyor.

Emekliler için bu yeni promosyon programı, ekonomik olarak rahatlamalarını sağlayacak ve maaşlarını düzenli olarak almalarına yardımcı olacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, 28 Şubat tarihine kadar başvuru yapmaları ve taşıma işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli aylıklarını artırmak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Emekli aylığına etki eden faktörler arasında çalışma süresi, prim kazancı, enflasyon durumu, yıllık büyüme oranları ve yapılan zamlar bulunmaktadır.

En doğru yöntemlerden biri, emekli aylığına etki eden faktörler arasında yer alan prim kazancını artırmaktır. Bu nedenle, emekli aylığını yükseltmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilerek prime esas kazanç tutarının yükseltilebilmesi adına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Bu yöntem sayesinde prim günü yüksek olduğunda emekli aylığı da yükselmektedir.

bağkur

Ancak, uzun yıllar çalışmak emekli aylığına etki etmiyor. Önemli olan, prime esas olan kazancın yüksek tutulmasıdır. Sigorta primlerini ödeyen kişinin kuruma yönelik bildiride bulunduğu matrahın artırılması da aylıkta yükselmeyi tetiklemektedir. Bu nedenle, emekli aylığını artırmak isteyenlerin brüt kazancın yüksek orandan yatırılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, çift işte çalışanlar ikinci işleri için de primlerini yatırarak emekli aylığını artırabilirler. Ayrıca, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin varlığı da emekli aylığını artırabilir. Bu kişiler ev içerisinde yaşayan eş ya da çocuk olabilir. Başvuru sırasında tahsis formuna eklendiklerinde aylık bağlama oranında artış görülebilmektedir.

Uzmanlar ayrıca, mümkün olduğunda Bağ-Kur yerine SSK tercih edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu tercih, emekli olmadan önceki son 7 yıllık çalışma yaşantısına göre emekli aylık oranının belirlenmesi nedeniyle önemlidir.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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