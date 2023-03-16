Emekli maaşı yetmiyorsa çaresi burada! Hemen e-Devlet'ten başvuru yapın: En az 3 bin TL geri ödenecek!

Nakit ihtiyacı olan emeklilerin ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen promosyon kampanyaları devam ediyor. Siz de geç kalmadan başvuru yaparsanız en az 3 bin TL ödeme alabilirsiniz! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NAKİT İHTİYACI OLAN EMEKLİLERE ÖDEMELER BAŞLADISGK tarafından yapılan duyuruya göre bankalar emekli müşterilerine en az 3 bin TL, en fazla 5 bin TL promosyon ödemesi yapabilecek. Kampanya kapsamında Halkbank SGK tarafından uygulanan miktarlara göre promosyon kampanyasını düzenledi. Halkbank promosyon kampanyasından faydalanmak için vatandaşın emekli maaşını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.
Başvurular banka şubesi, internet bankacılığı, mobil uygulama, ATM ve kısa mesaj yoluyla yapılabilecek. Halkbank maaş taşıma işlemleri emekli vatandaşların kolaylıkla yapacağı şekilde hazırlandı. Halkbank tarafından verilen en az 3 bin, en fazla 5 bin TL olan promosyon ödemeleri şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşın alan vatandaşa 3 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşa 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan vatandaşa 5 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.