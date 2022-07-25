Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!













Ödemeler maaş alınan banka veya PTT şubelerine aktarılacak

Maaş ödemeleri kapsamında aylık fark dağılımı

Milyonlarca emekli vatandaşın bir süredir merakla beklediği zam farkı ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Yeni yapılan zamla ilgili ortaya çıkan zam farklarının ödeme günü bildirildi. Emekli Sandığı kapsamında olarak emekli aylığı, dul veya yetim aylığı alanların yanı sıra malul maaşı ve vazife malulü maaşı alan vatandaşların 2022 yılı Temmuz ayı zammı ile birlikte ortaya çıkan fark ödemelerinin 28 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacağı duyuruldu.Toplam 2 milyon 385 bin 799 emekli vatandaşı içerisine alan zam far ödemelerinde maaşlarını bankalardan alanların banka hesaplarına maaşlarını PTT şubelerinden alan emeklilerin de bağlı oldukları PTT şubelerinden alacakları belirtildi.Emekli maaşını her ay alanlara; Temmuz ayı da başta olmak üzere 1 aylık tutarında, maaşlarını Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi gibi 3 ayda biralanlara; Temmuz ayı da başta olmak üzere 1 aylık tutarında; Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı dağılımı gerçekleştirildi.