Milyonlarca emekli vatandaşın bir süredir merakla beklediği zam farkı ödemelerinde beklenen açıklama geldi. Yeni yapılan zamla ilgili ortaya çıkan zam farklarının ödeme günü bildirildi. Emekli Sandığı kapsamında olarak emekli aylığı, dul veya yetim aylığı alanların yanı sıra malul maaşı ve vazife malulü maaşı alan vatandaşların 2022 yılı Temmuz ayı zammı ile birlikte ortaya çıkan fark ödemelerinin 28 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacağı duyuruldu.
EKONOMİ
25 Temmuz 2022 - 16:41
Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!
Emekli Sandığı'ndan emekli maaşı alan vatandaşları. maaşlarına yapılan zam farklarının ödeneceği tarih belirlendi. Emeklilerin maaşlarında ortaya çıkan farkların 28 Temmuz günü hesaplarda olacağı bildirildi.
EKONOMİ
25 Temmuz 2022 - 16:41