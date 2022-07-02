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EKONOMİ
02 Temmuz 2022 - 15:02

Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama

Pek çok emekli vatandaş, emeklilik maaşlarını çekerken bir takım eksikliklerle karşılaşabilmektedir. Maaştaki bu eksikliğin sebebi maaşlarda uygulanan kesintiler olabilmektedir. Bu kesintilerin nedeni ise farklı sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir. Peki emekli maaşlarındaki kesintilerin sebebi nelerdir? Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır? 4A, 4B 4C emekli maaşlarını sorgulatmak isteyen kişiler bu kesintileri nasıl sorgulatacak? İşte tüm merak edilenler...

EKONOMİ
02 Temmuz 2022 - 15:02
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Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama


Emekli vatandaşlar maaşının yatırıldığı günü iple çekerken maaşlarının ekisk yatma gibi durumlarla karşılaşmaları mümkün olmaktadır. Bu maaş eksikliğinin sebebi maaşlarda uygulanan kesintiler olabilmektedir. Bu kesintilerin nedeni ise farklı sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir. Peki emekli maaşlarındaki kesintilerin sebebi nelerdir? Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır?  4A, 4B 4C emekli maaşlarını sorgulatmak isteyen kişiler bu kesintileri nasıl sorgulatacak? İşte tüm merak edilenler...

Emekli aylığı kesintileri nelerdir?

Vatandaşların emekli maaşlarında pek çok nedenden dolayı kesintiler yaşanabilmektedir. Bu kesintilerin nedeni herhangi bir devlete borcundan icra borcuna kadar dayanabilmektedir.  Peki 4A, 4B, 4C emekli maaşlarında yaşanan kesintilerin sebebi nelerdir?



– Devlete olan borçlarınızdan veya bu borçların icra takibine girmesinden dolayı aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır.

– Nafaka borcunuz var ise ve bu durum dolayısı ile dava edilmişseniz emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa tamamına el konur.

– Sağlık hizmetlerinde yararlanıldığında muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir.

– Emekli olduysanız ancak hala fiilen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.

Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır?

Emekli aylığınızda herhangi bir kesinti yaşanıyorsa yukarıdaki listelediğimiz nedenlerden dolayı kesinti uygulanıyordur. Peki bu durumda emekli aylıklarındaki kesinti nasıl sorgulanır? 4A, 4B 4C emekli maaşları nasıl sorgulanır?

İlk olarak e-devlet sistemi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına giriş yapın

Daha sonra hizmetler kısmında hangi sigorta türünden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini seçerek sorgulama yapabilirsiniz.

Aşağıdaki linkler üzerinden de direkt olarak emekli türünüzü seçerek sorgulama işelmizi yapabilirsiniz;

4A (SSK): https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri

4B (Bağ-Kur): https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-ayligi-kesintileri

4C (Emekli Sandığı): https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-kesintileri

E-devlet sistemine girerken T.C kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girmelisiniz. Eğer e-devlet şifreniz mevcut değil ise PTT subesinden şifrenizi alabilirsiniz.

Kimlik doğrulama işleminiz tamamlandıktan sonra otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

EDİTOR
Oktay YILDIZ
Oktay YILDIZ
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