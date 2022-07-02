Emekli maaşım eksik yattı nedeni nedir? Emekli maaşı kesinti sorgulama

Emekli vatandaşlar maaşının yatırıldığı günü iple çekerken maaşlarının ekisk yatma gibi durumlarla karşılaşmaları mümkün olmaktadır. Bu maaş eksikliğinin sebebi maaşlarda uygulanan kesintiler olabilmektedir. Bu kesintilerin nedeni ise farklı sebeplere bağlı olarak değişebilmektedir. Peki emekli maaşlarındaki kesintilerin sebebi nelerdir? Emekli aylığı kesintisi nasıl sorgulanır? 4A, 4B 4C emekli maaşlarını sorgulatmak isteyen kişiler bu kesintileri nasıl sorgulatacak? İşte tüm merak edilenler...
Emekli aylığı kesintileri nelerdir?Vatandaşların emekli maaşlarında pek çok nedenden dolayı kesintiler yaşanabilmektedir. Bu kesintilerin nedeni herhangi bir devlete borcundan icra borcuna kadar dayanabilmektedir. Peki 4A, 4B, 4C emekli maaşlarında yaşanan kesintilerin sebebi nelerdir?
– Devlete olan borçlarınızdan veya bu borçların icra takibine girmesinden dolayı aylığınızdan ¼ oranında bir kesinti yapılır. – Nafaka borcunuz var ise ve bu durum dolayısı ile dava edilmişseniz emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa tamamına el konur. – Sağlık hizmetlerinde yararlanıldığında muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir. – Emekli olduysanız ancak hala fiilen çalışmaya devam ediyorsanız emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik destekleme prim kesintisi yapılır.