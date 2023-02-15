EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 23:36

Emekli maaşını 18, 20, 26 Şubatta alan emekliler! SSK ve Bağkur'lular için tarih değişti: Maaşlar hesaba bu günlerde yatacak!

Kahramanmaraş depreminden sonra emekliler için önemli bir karar alındı. İşte detaylar...

EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 23:36
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Emekli maaşını 18, 20, 26 Şubatta alan emekliler! SSK ve Bağkur'lular için tarih değişti: Maaşlar hesaba bu günlerde yatacak!
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emekli maaşıEMEKLİ MAAŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU



Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde ciddi hasarlar bıraktı. 13 buçuk milyonun yaşadığı illerde meydana gelen deprem bir çok vatandaşın yaralanmasına ve bir çoğunun ise ölmesine neden oldu.

 



 Depremin ardından da hemen emekli maaşları ile ilgili olarak bir açıklama geldi. Bu açıklamaya göre emekli maaşlarının yatması gereken tarihten önce yatırılacağı belirtildi. 

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları yaşanan depremlerden dolayı erken bir tarihte ödenecek.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı depremin ardından olaya el attı ve emekli maaşların erken ödenmesi için düğmeye bastı. Yapılan açıklamaya göre işçi emeklilerinin maaşları 14 ile 16 Şubatta, bağkur emeklilerinin maaşları ise 16- 17 şubatta hesaplara yatacak.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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