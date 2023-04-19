Emekli maaşını ATM'den çeken emekliler dikkat! 12 gün içinde 10.000 TL ödeme yapılacak

ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 8.500 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon vereceğini duyurdu. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenler de ek olarak 1.500 Türk Lirası'na kadar nakit promosyon kazanabilecekler. Bu kampanyadan yeni emekliler ve EYT
ile emekli olanlar da yararlanabilecek.
PROMOSYON TUTARI NE KADAR?
ING Bank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine aylık gelirlerine göre değişen nakit promosyon ödemesi yapacak. 3.500 Türk Lirası'na kadar olanlara 5.100 Türk Lirası, 3.500-7.500 Türk Lirası, arasındakilere 5.950 Türk Lirası, 7.500-10.000 Türk Lirası arasındakilere 7.650 Türk Lirası ve 10.000 Türk Lirası üzeri aylık gelire sahip olanlara ise 8.500 Türk Lirası nakit promosyon sunulacaktır. Kampanyadan yararlanmak için, emekli müşterilerin 3 yıl boyunca ING Bank'tan emekli maaşı almaları gerekmektedir. Kampanyadan yalnızca yeni müşteriler ile mevcut müşteriler faydalanabilmektedir. KAMPANYANIN SON GÜNÜ 30 NİSAN
ING Bank, 13 Mart 2023 - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için özel bir kampanya düzenlediğini açıkladı. Kampanya dışındaki tarihlerde promosyon alan müşteriler bu kampanyadan faydalanamazlar. Başvurular ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri üzerinden yapılabilecektir. Kampanyaya katılan müşterilere nakit promosyon ödemesi, taahhüt süresinin başlangıcının hesaba yatırıldığı tarih olarak kabul edilmesi şartıyla 3 yıl için peşin olarak yapılacaktır. Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler, maaş tutarlarının toplamına göre tek bir promosyon ödemesi alacaklardır.
KAMPANYANIN DETAYLI AYRINTILARI
Bu kampanya kapsamında, ilk üç Otomatik Fatura Talimatı'na toplamda 1.500 TL nakit promosyon ödenecek. 3'ten fazla talimat verilmesi durumunda ek bir tutar ödenmeyecektir. Kampanya kredi
kartları için geçerli değildir. Kampanyadan önce ING'den promosyon taahhüdü alan ve başka bir SGK
emekli aylığı alan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar. Talimatın verilmesinden itibaren 60 gün içinde en az bir kez vadesiz hesaptan otomatik ödeme yapılırsa, 2 gün içinde ek nakit promosyon ödemesi yapılacaktır. Kampanya öncesinde verilen talimatlar için, 15 Mayıs 2023 tarihine kadar en az bir kez otomatik ödeme yapıldığı takdirde ek nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.