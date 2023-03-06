Emekli maaşını ATM'den çekenler dikkat! Bu bankanın şubesine gidenler 8500 TL nakit ödeme alacak! Emekli maaşı 5 bin 500 TL, 6 bin 250 TL ve 7 bin 250 olan vatandaşlar o bankadan beklenen güzel haber geldi. Tamı tamına 8 bin 500 TL ek ödeme yapacak! İşte detaylar...
EMEKLİLER İÇİN 8 BİN 500 TL EK ÖDEME! BANKA RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDUEmeklileri en gözde araştırmalarından biri de hiç şüphesiz bankaların verdiği ek ödemeler ve promosyon miktarları. Her emekli vatandaşın alabileceği bu ödemeler geri ödemesiz ve karşılıksız olarak bankalarca müşterilerine veriliyor. Bunun için SSK emeklisi, Bağ - Kur emeklisi, memur emeklisi olup olmamanız fark etmiyor.
Herkesin yararlanabileceği bu ödemelerde tek bir şart bulunuyor o da 3 yıl boyunca emekli maaşını o bankadan alma sözü. Üç yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma sözü veren müşteriler için bankalar promosyon ödemesi yapıyor. EYT'li emeklilerin maaşlarını alacakları günün yaklaşması ve mart ayının gelmesi ile birlikte bankalar promosyon ödeme miktarlarını araştırdı. Bir banka emekliler için tam 8 bin 500 TL ödeme yapacağını duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...
İş Bankası resmi internet sitesinden duyurdu. Emekli müşterileri için tamı tamına 8 bin 500 TL ödeme yapacak. Bu ödemeyi duyan emekliler hemen bir araştırma işine giriştiler. Bankaların emekli promosyon ödemeleri nasıl yapılıyor, koşulları neler, kimlere verecek diye araştıran emeklilerin cevapları haberimizde yer alacak. İşte İş Bankası'nın emekli müşterileri için verecekleri 8 bin 500 TL'lik ödemenin detayları...
Öncelikle emekli maaş hesabınızı İş Bankası'na taşımanız gerekiyor. İş Bankası maaş hesabını İş Bankası'na taşıyan ve maaşlarını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma sözü veren, bunu taahhüt eden emekliler için bu ödemeler yapılacak. Tek yapmanız gereken İş Bankası şubesine giderek emekli maaş hesabını İş Bankası'na almanız. Mobil Bankacılık üzerinden de taşıma işlemlerinizi halledebilirsiniz ve bunu taahhüt edebilirsiniz. İş Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bunun için yüksek bir emekli maaş şartı da aranmıyor. İş Bankasından yapılan duyuruya göre promosyon ücretleri şu şekilde: 3 bin 500 TL'ye kadar olan emekli müşteriler için (yalnız 3 bin 500 TL ücret dahil değil) 4 bin 500 TL ek ödeme. 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL emekli maaşı olan müşteriler için (7 bin 500 TL dahil değil) 5 bin 250 TL ek ödeme verilecek. Emekli maaşı 7 bin 500 TL ve 10 bin TL olanlar için ( 10 bin TL ücret dahil değil olmayacak) 6 bin 750 TL ek ödeme yapılacak. Emekli maaşı 10 bin TL ve 10 bin TL'den fazla olanlar için ise 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacak.