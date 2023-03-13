Emekli maaşını ATM'den çekenler dikkat! Bunu yapan bir sonrakine 7500 TL fazla para alacak

Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT Yasası'ndaydı. EYT nihayet yasalaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe konuldu. Milyonlarca insan ilk maaşını Nisan başında alıyor.
Emekliler, Nisan ayı maaşlarına ek olarak bankadan promosyon ödemesi alabilirler. Bankalar da harekete geçerek promosyon tutarlarını güncellemeye başladı. Bankalar oluşturdukları kampanyaları açıklamaya başladı. Akbank'ın geçen yıl başlattığı emekli promosyon yarışı yeniden başladı. EJT'nin devreye girmesiyle birlikte bankalar dikkatlerini tekrar emeklilere çevirdi. Ekim ayında sona eren yarış, Mart ayından bu yana hararetli bir hal aldı. Yarışa katılan bankalardan biri de Garanti BBVA oldu. Garanti BBVA emeklilere 8 bin 500 TL vereceğini açıkladı.
Emekli maaşınızı Garanti BBVA'ya aktarın, 7.500 TL'ye varan nakit promosyonuyla beraber kartınızla yaptığınız 500 TL'lik harcamanıza 1000 TL'ye varan bonus fırsatı kazanın. Garanti BBVA, 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4500 Türk Lirası, 3500 Türk Lirası -7500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar 5250 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası -10000 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlara 6750 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7500 Türk Lirası nakit promosyon avantajı sağlıyor. EYT’li olarak prim borcu olanlar avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredilerinden yararlanarak hızlı bir şekilde emekli olabiliyor. Ayrıca Garanti BBVA Cep'ten mağazaya gitmeden maaş taşıma, yeni sözleşme gibi işlemler de yapılabiliyor. SSK veya BAĞ-KUR'dan emekli olanlar, e-Devlet üzerinden alabilecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt” belgesi, Emekli Sandığından emekliliğine kavuşacak olanlar emeklilik dilekçesinde tercih Garanti BBVA'yı belirterek promosyondan kolaylıkla faydalanabilir. Maaşını Garanti BBVA'ya aktarmak isteyen emekliler, bunu Garanti BBVA Mobil veya e-Devlet üzerinden kolayca yapabilir.