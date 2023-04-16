Emekli maaşını ATM'den çekenler dikkat! Şubeye gidenlere 6.750 TL para ödenecek

















ING Bank, emekli promosyonu kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, emekli maaşlarını ING Bank'a taşıyan müşterilere 10 bin liraya kadar nakit ödeme yapacak. Ödeme tutarı, emekli maaşının miktarına göre değişecek. ING Bank'a emekli maaşı taşıyan müşterilere 8,500 lira ödeme yapılacak. Ayrıca otomatik ödeme talimatı veren müşterilere ek olarak 1,500 lira nakit promosyon ödemesi yapılacak. Toplamda ise müşterilere 10 bin lira ödeme yapılacak. Bu kampanyadan yeni emekli olanlar ve EYT'li emekliler de yararlanabilir.ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası, aylık gelir/aylık tutarına göre değişen promosyon tutarları içeriyor. Bu kapsamda, 3,500 TL'ye kadar olan emekli maaşları için 5,100 TL, 3,500 TL - 7,500 TL arası emekli maaşları için 5,950 TL, 7,500 TL - 10,000 TL arası emekli maaşları için 7,650 TL, ve 10,000 TL ve üzeri emekli maaşları için 8,500 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılacak.Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca ING Bank üzerinden almaları gerekiyor. Ayrıca, nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaşı müşterileri de kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir koşul aranmıyor.