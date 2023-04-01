Emekli maaşını ATM'lerden çekenler dikkat! 2000 TL fazladan para yatırılacak: Hesaplarınıza bakın!

















EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞŞI VE BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI YÜRÜRLÜKTE!

4A SSK EMEKLİLERİ İÇİN AYLIK ÖDEME TARİHLERİ:







4B BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ:









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının artırılacağı müjdesinin ardından, emekli maaşlarında ne kadar zam yapılacağı ve ödeme tarihleri merakla beklenmeye başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir canlı yayında yaptığı açıklamada emekli maaşlarındaki artışa ilişkin detayları duyurdu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen bir kanun teklifiyle, emekli ikramiyesinde 2 bin TL'lik bir artış öngörüldü. Erdoğan, en düşük emekli maaşına da değindi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, "Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." diyerek açıklamasını tamamladı.TBMM Genel Kurulu, emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek amacıyla bir kanun teklifini kabul etti. Buna göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseltilecek ve bayram ikramiyesi de 2 bin TL olacak. Ayrıca geçici işçilere de kadro düzenlemesi yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu düzenlemenin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını açıkladı. Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanının önerilerini olumlu değerlendireceğini umduklarını belirtti ve emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak bir çalışma olduğunu vurguladı. Zamlı emekli maaşlarının Nisan ayı içerisinde ödeneceği ve toplamda 8.8 milyon emeklinin bu düzenlemelerden yararlanacağı belirtildi. Bu düzenlemeler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Tahsis nosu son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, Tahsis nosu son rakamı 7 olanlar ayın 18’inde, Tahsis nosu son rakamı 5 olanlar ayın 19’unda, Tahsis nosu son rakamı 3 olanlar ayın 20’sinde, Tahsis nosu son rakamı 1 olanlar ayın 21’sinde, Tahsis nosu son rakamı 8 olanlar ayın 22’sinde, Tahsis nosu son rakamı 6 olanlar ayın 23’ünde, Tahsis nosu son rakamı 4 olanlar ayın 24’ünde, Tahsis nosu son rakamı 2 olanlar ayın 25’inde, Tahsis nosu son rakamı 0 olanlar ayın 26’sında ödeme yapılır.Tahsis nosu son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, Tahsis nosu son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26’sınde,Tahsis nosu son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde,Tahsis nosu son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde ödeme alır.Emeklilerin bayramlarda aldıkları ikramiyelerin miktarı, 2023 yılında arttı. Önceden 1100 lira olan ikramiye miktarı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamayla 2 bin liraya çıkarıldı.Bu artış, ülkedeki emeklilerin maddi durumlarını iyileştirecek ve bayramlarda sevdikleriyle birlikte daha güzel zaman geçirmelerine yardımcı olacak. Bu gelişme, hükümetin emeklilerin refahı ve yaşam kalitesini arttırmak için attığı adımlardan sadece bir tanesi. ülkede yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte, emeklilerin sosyal ve ekonomik haklarına verilen önem giderek artıyor ve bu tür adımlarla destekleniyor.