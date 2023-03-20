Emekli maaşını ATM'lerden çekenler dikkat! Bu bankanın ATM'si 10.000 TL daha fazla verecek: İşte tek yapmanız gereken. EYT yasasının meclisten geçerek, Cumhurbaşkanı'nın imzası ile birlikte resmi gazetede imzalanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte şimdi de herkesi banka tercihi heyecanı sardı.
Milyonlarca emekli vatandaş banka tercihi konusunda hangi bankayı tercih edeceklerini merakla araştırılıyor. Bu süreçte bankaların promosyon kampanyaları da merak ediliyor. Bankalar peş peşe promosyon ödemelerini duyururken oldukça cazip seçeneklerde bulunuyor. Şimdi milyonlarca emeklinin tek yapması gereken banka tercihi. İşte banka tercihleriniz konusunda size yardımcı olacak banka tercihleri. İşte promosyon ödeme miktarları...
ING BANKTAN EMEKLİLER İÇİN 10 BİN TL'LİK PROMOSYON ÖDEME MİKTARIEYT yasası ile birlikte milyonlarca emekli maaşını alacağı bankayı tercih etmek için düşünüyor. Tercihlerinde hiç şüphesiz bankaların verdikleri promosyon ödemeleri, ek ödemeler, kredi seçenekleri gibi bir çok fırsat bulunuyor. Bankalar arasındaki son bir kaç yıldır olan rekabet EYT yasası ile birlikte iyice hızlandı. Bankalar promosyon ödeme kampanyalarını ve diğer kampanyalarını duyuruyor. Bir duyuru da ING Bank'dan geldi. ING Bank müşterileri için 10 bin TL'lik promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Maaşını ING Bank'dan alacak olanların yararlanabileceği bu ödemeler ve diğer ayrıntılar haberimizde...
İNG Bank'ın yaptığı açıklamada: 3 yıl boyunca emekli maaşını ING Bank’tan alacak olanlar için ve bunu taahhüt altına alanlara maaşları oranında verilecek promosyon miktarları açıklandı. ING Bank; emeklinin maaşı 3 bin 500 TL olduğu durumda 5 bin 100 TL, emeklinin maaşı: 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında olduğu durumlarda da emekliler için 5 bin 950 TL, emeklinin maaş oranı 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında ise emekliler için 7 bin 650 TL ve emekli maaşı 10 bin TL'nın üzerindeyse emekli vatandaşlar için 8 bin 500 TL nakit promosyon verileceği belirtildi. 15 Mart 2023 ve 15 Mayıs 2023 tarihlerinde ilk defa emekli maaşını ING Bankasında getirmiş olan müşteriler için ise, verilecek her otomatik fatura talimatında 500 TL toplamda en fazla 1500 TL ek nakit promosyon ödemesi verileceği belirtildi.