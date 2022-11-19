EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:18

Emekli maaşını ayın 1'inde alanlar dikkat! Ocak ayında çift maaş müjdesi geldi

Ocak zammını bekleyen emeklilere müjdeli haber geldi. Maas günü 1 Ocak olanlar için duyuruldu. İki maaş birden alacaklar.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 12:18
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Emekli maaşını ayın 1'inde alanlar dikkat! Ocak ayında çift maaş müjdesi geldi


Türkiye’de son bir aydır yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle hem çalışanlar hem de emekliler zor bir dönemden geçiyor. Maaşlara yapılan zamlar da vatandaşların geçim derdine çare olmadı. İşsizler için ise durum çok daha vahim oluyor.

Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon zammı yapılmış ve en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Aynı zamanda emekli maaşını taşıyanlara da bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılarak ek gelir elde etmelerinin önü açılmıştı. Fakat emeklilerin büyük bir bölümü kiralarını ödemekte, alışveriş yapmakta kısacası geçinmekte problem yaşıyor.

Emeklilere ikramiye müjdesi



Emekliler için 2023 yılı birçok müjdenin peş peşe geleceği bir yıl olacak. Ocak ayının ilk haftasında emekliler enflasyon farkına göre belirlenen oranda maaş zammı alacaklar. Bu gelişmelerin yanı sıra emekliler için yeni bir müjdenin daha kapısı aralandı. Bu gelir ile emekliler Ocak 2023’ten itibaren ek ücret alacaklar ve yaşam standartları yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada hem çalışanlar hem de emekliler için müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlara enflasyon oranının altında bir zam uygulanmayacağını, kimsenin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından emeklilerin 2023 yılından beklentileri daha da arttı.

Emekli

Maaşını ayın 1’inde alan emekliler dikkat

Günümüzde 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına bağlı milyonlarca emekli bulunuyor. Bu emekliler içerisinde maaşını ayın 1’inde alanlar öne çıkıyor. Ocak 2023 için emeklilere ayrı bir ödemenin kapısı aralandı.

Milyonlarca emekli, maaşını 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla hesaplarında görüntüleyebilecekler. Maaş günü 1 Ocak olanlar, ayın 3’ünde yapılacak maaş zammının ardından Ocak ayı içerisinde fark ödemesi alacak. Böylelikle bir ay içerisinde iki kez devletten ödeme almış olacaklar.

Ayın 1’inde maaş alanların hesabına Ocak ayının ortasında enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Bu da şu anlama geliyor. 1 Ocak’ta maaş alan emekliler, maaşlarını Aralık ayında aldıkları miktarda alacak. Maaş zamlarının açıklanması ardından ise aynı ay içerisinde bir de fark ödemesi alarak zamlı maaşlarını iki bölüm halinde alacaklar.

Emekli maaşlarına henüz ne kadar zam yapılacağı kesinleşmedi. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra belirlenen oranda ek fiyat maaşlarına dahil edilecek ve Temmuz 2023’e kadar aynı miktarda maaş ödemesi yapılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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