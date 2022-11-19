Emekli maaşını ayın 1'inde alanlar dikkat! Ocak ayında çift maaş müjdesi geldi

Türkiye’de son bir aydır yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle hem çalışanlar hem de emekliler zor bir dönemden geçiyor. Maaşlara yapılan zamlar da vatandaşların geçim derdine çare olmadı. İşsizler için ise durum çok daha vahim oluyor. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon zammı yapılmış ve en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Aynı zamanda emekli maaşını taşıyanlara da bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılarak ek gelir elde etmelerinin önü açılmıştı. Fakat emeklilerin büyük bir bölümü kiralarını ödemekte, alışveriş yapmakta kısacası geçinmekte problem yaşıyor.
Emeklilere ikramiye müjdesi
Emekliler için 2023 yılı birçok müjdenin peş peşe geleceği bir yıl olacak. Ocak ayının ilk haftasında emekliler enflasyon farkına göre belirlenen oranda maaş zammı alacaklar. Bu gelişmelerin yanı sıra emekliler için yeni bir müjdenin daha kapısı aralandı. Bu gelir ile emekliler Ocak 2023’ten itibaren ek ücret alacaklar ve yaşam standartları yükselecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada hem çalışanlar hem de emekliler için müjdeli haberi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşlara enflasyon oranının altında bir zam uygulanmayacağını, kimsenin enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından emeklilerin 2023 yılından beklentileri daha da arttı.