Emekli maaşını ayın 17'sinden sonra alanlar dikkat! Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Artık bu tarihte ödenecek!

Emekli maaşları ödeme tarihi öne çekildi ve bayramdan önce emeklilere verilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, maaş ödeme tarihinin duyurusunu yaparak bu kararı duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda bayramlarda emekli maaşlarının ödeme tarihleri, genellikle bayramdan sonraya denk geliyordu. Ancak bu yıl emekliler için müjdeli bir haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağı belirtildi. Bu sayede emekliler bayram tatili öncesinde maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almış olacaklar. SSK kapsamında aylık alan emekliler, ödeme günlerine göre 14-16 Nisan tarihleri arasında maaşlarını ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecekler. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek. Bu karar, emeklilerin bayram tatilinde daha rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak.
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK kapsamında aylık alanların ödeme gününe göre 14-16 Nisan tarihleri arasında maaşlarını ve Ramazan Bayramı ikramiyelerini alacaklarını duyurdu. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.