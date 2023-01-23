Emekli maaşını bu ATM'lerden çekenler dikkat! Adınıza tanımlandı: Onaylamayan bir daha alamayacak!

Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşını alanlara imkanlar sunulmaya devam ederken düşük faizli yüksek limitli kredi imkanı verildi. Emekli maaşı alan vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni kredi paketi sunuldu. 7 gün içerisinde başvuru yapacaklar bu kampanyadan yararlanabilecek.
ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK KREDİ PAKETİKredi ihtiyacı olan vatandaşlara destek verilmeye devam ederken 7 gün içerisinde başvuruda bulunanlara nakit imkanı sağlandı. 36 ay vadeli olarak yeni paket sunulurken emekli maaşı olanlar yararlanabilecek.
Emekli maaşı alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden aldıkları emekli maaşları üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvurularının onaylanmasıyla beraber devlet destekli faiz oranlarından hayata geçirildi.
50 bin TL ve 100 bin TL aralığında verilen krediler için düşük faiz oranlarıyla borç kapatma imkanı verildi. Kampanyanın başvuru süresi 7 gün olduğu için vatandaşlar için çok fazla zaman yok. Bu nedenle, kredi ihtiyacı olan vatandaşların hemen kampanyadan yararlanmaları için sinyaller verilmeye başlandı.