EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 21:30

Emekli maaşını bu ATM'lerden çekenler dikkat! Adınıza tanımlandı: Onaylamayan bir daha alamayacak!

Emekli maaşı olanları yakından ilgilendirecek bu gelişme üzerine 7 gün içerisinde Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başvuru yapılarak istedikleri limit ile kredi kullanımı fırsatı sunuldu. 50 bin TL ve 100 bin TL aralığında olan kredi limiti için yapılması gerekenler haberimizde.

EKONOMİ
23 Ocak 2023 - 21:30
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Emekli maaşını bu ATM'lerden çekenler dikkat! Adınıza tanımlandı: Onaylamayan bir daha alamayacak!
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Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşını alanlara imkanlar sunulmaya devam ederken düşük faizli yüksek limitli kredi imkanı verildi. Emekli maaşı alan vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni kredi paketi sunuldu. 7 gün içerisinde başvuru yapacaklar bu kampanyadan yararlanabilecek.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK KREDİ PAKETİ

Kredi ihtiyacı olan vatandaşlara destek verilmeye devam ederken 7 gün içerisinde başvuruda bulunanlara nakit imkanı sağlandı. 36 ay vadeli olarak yeni paket sunulurken emekli maaşı olanlar yararlanabilecek.



Emekli maaşı alan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden aldıkları emekli maaşları üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvurularının onaylanmasıyla beraber devlet destekli faiz oranlarından hayata geçirildi.

halkbank ziraat bankası kredi kampanyası

50 bin TL ve 100 bin TL aralığında verilen krediler için düşük faiz oranlarıyla borç kapatma imkanı verildi. Kampanyanın başvuru süresi 7 gün olduğu için vatandaşlar için çok fazla zaman yok. Bu nedenle, kredi ihtiyacı olan vatandaşların hemen kampanyadan yararlanmaları için sinyaller verilmeye başlandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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