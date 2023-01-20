Finans
20 Ocak 2023 - 07:30

Emekli maaşını bu bankadan alanlar bayram etti! Maaşın 7 katına kadar ödenecek! Onbinlerce lira nakiti başvuran kapacak

Emeklilere Müjde! Emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT’liye sevindirici haber! 35 bin TL nakit desteği sağlanacak!

Finans
20 Ocak 2023 - 07:30
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emekli maaşını bu bankadan alanlar bayram etti! Maaşın 7 katına kadar ödenecek! Onbinlerce lira nakiti başvuran kapacak
TAKİP ETTAKİP ET


Yeni emekli olanlara sevindirici haber geldi! İlk kez emekli maaşı alacaklar için o bankadan açıklama geldi. Maaşınızın 7 katına kadar nakit desteği sağlanacak. Ödemeleri alanların hesabına anında yatacak.

Emekli maaş alan emekliler için SSK, BAĞ-KU, memur emeklisi ve EYT’liye sevindirici haber! Maaşınızın 7 katına kadar nakit destek sağlanacak. 35 TL nakit destek verilecek.para



SSK, BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olanlar ve ilk kez emekli maaşını alacak vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Ayrıca EYT’liler de bu fırsattan yarar sağlayabilirler. Emekli maaşını ilk defa alacak olan vatandaşlar eğer o bankadan alırlarsa maaşının 7 katına kadar destekten yararlanma hakkına sahip olabilecekler. Ayrıca emekli maaş promosyonu avantajları da mevcut. Henüz emekli maaşını almamış ve almak için sınırlı güne sahip vatandaşlar bu avantajı kaçırmasın. Alacağınız emekli maaşını o bankadan alın ve 35 bin TL nakit desteğe ek maaş promosyonu avantajlarından faydalanın.

Türkiye’nin kamu bankalarının yapmış olduğu açıklamalarla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Emekli maaşlarını kamu bankalarına bağlatan emekli vatandaşlar için bu kamu bankaları birçok destek paketi paylaşarak emeklinin yanında oluyor. İhtiyaç kredi desteği ve özel faiz oranları olarak sunduğu avantajlarla vatandaşlarının yanında olan bankalar fırsatları aktarıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile ilk defa emekli maaşı alacak kişiler için bir bildirge iletildi. İstenilen koşulları sağlıyorsanız düşük faiz şeklinde kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz. 3 Kamu Bankası tam 35 bin TL’ye varan 36 ay vadeli düşük faizli kredi desteği sağlıyor.

MAAŞINIZIN 7 KATINA KADAR DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANLARI

SSK, BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olmanız fark etmeksizin şubat ayı içerisinde ilk emekli maaşını alacak EYT’liler yarar sağlayabilir. Alacağınız maaşları istenilen kamu bankalarına taşıdığınız taktirde 7 katına kadar varan düşük seviyede faizli kredi avantajlarından faydalanabilirsiniz. Kamu bankaları 35 bin TL’ye kadar size özel faiz seçenekleri ile kredi imkanı sağlıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için emekli olmak tek koşul. İlaveten EYT’liler de şubat ayından başlamak üzere fırsatlardan yararlanma imkanına sahip olabilmekte. İlk maaşını Ziraat Bankası ya da Halkbank’tan olan EYT’liler maaşlarının 7 katına kadar ödemeyi anında alma hakkına sahip olabilmekte.

Kamu Bankalarının düzenlemiş olduğu düşük faizli kredi imkanları aynı zamanda 36 ay vadeli olarak hizmet sunuyor. Emekli kişiler kredi avantajlarında herhangi bir ek ödeme sağlamıyor; dosya masrafını olmuyor. Kefil olmadan masrafsız kredi avantajlarını kaçırmayın.

MAAŞ PROMOSYONU ALMAK MÜMKÜN

Kamu Bankalarından düşük faizli kredi kullanan emekli vatandaşlara özel 36 ay taahhüt vermeleri şeklinde 5 bin TL’ye varan promosyon imkanı sağlanmakta. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank promosyon avantajları 3 bin TL’den başlıyor ve maaşa göre artış gösteriyor. Özetle; bir taraftan düşük faizli kredi kullanma imkanı yaratırken bir taraftan da karşılık vermeden geri ödemesiz emekli maaş promosyon desteklerinden yararlanabilirsiniz. Başvuruda bulunmak için kamu bankalarını şubesine müracaat etmeniz yeterli olacaktır.

EDİTÖR
Dilara Sultan Çin
Dilara Sultan Çin
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ