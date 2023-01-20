Emekli maaşını bu bankadan alanlar bayram etti! Maaşın 7 katına kadar ödenecek! Onbinlerce lira nakiti başvuran kapacak

Yeni emekli olanlara sevindirici haber geldi! İlk kez emekli maaşı alacaklar için o bankadan açıklama geldi. Maaşınızın 7 katına kadar nakit desteği sağlanacak. Ödemeleri alanların hesabına anında yatacak. Emekli maaş alan emekliler için SSK, BAĞ-KU, memur emeklisi ve EYT’liye sevindirici haber! Maaşınızın 7 katına kadar nakit destek sağlanacak. 35 TL nakit destek verilecek.
SSK, BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olanlar ve ilk kez emekli maaşını alacak vatandaşlar için sevindirici haber geldi. Ayrıca EYT’liler de bu fırsattan yarar sağlayabilirler. Emekli maaşını ilk defa alacak olan vatandaşlar eğer o bankadan alırlarsa maaşının 7 katına kadar destekten yararlanma hakkına sahip olabilecekler. Ayrıca emekli maaş promosyonu avantajları da mevcut. Henüz emekli maaşını almamış ve almak için sınırlı güne sahip vatandaşlar bu avantajı kaçırmasın. Alacağınız emekli maaşını o bankadan alın ve 35 bin TL nakit desteğe ek maaş promosyonu avantajlarından faydalanın. Türkiye’nin kamu bankalarının yapmış olduğu açıklamalarla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Emekli maaşlarını kamu bankalarına bağlatan emekli vatandaşlar için bu kamu bankaları birçok destek paketi paylaşarak emeklinin yanında oluyor. İhtiyaç kredi desteği ve özel faiz oranları olarak sunduğu avantajlarla vatandaşlarının yanında olan bankalar fırsatları aktarıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile ilk defa emekli maaşı alacak kişiler için bir bildirge iletildi. İstenilen koşulları sağlıyorsanız düşük faiz şeklinde kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz. 3 Kamu Bankası tam 35 bin TL’ye varan 36 ay vadeli düşük faizli kredi desteği sağlıyor.