Emekli maaşını bu bankadan alanlara müjde! Ay sonuna kadar 7.000 TL ek ödeme yapılacak: Maaşlara ilaç gibi destek geliyor!

Türkiye'deki milyonlarca emekli vatandaş, hangi bankanın en yüksek promosyon oranını sunduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Son dönemde en düşük maaşın 5.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte özel bankalar da promosyon oranlarını emeklilere göre ayarladı. Dolayısıyla emekliler şimdi hangi bankanın en iyi teklifi sunduğunu merak ediyor. İşte detaylar: Emekli promosyon tutarı ve detayları Yapı kredi
Bankası tarafından açıklandı. Banka emekli maaşını taşıyanlara 7500 TL'ye varan nakit promosyon vereceğini açıkladı. Verilen promosyon tutarı emekli maaşına göre değişiyor. 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında üç yıl boyunca SGK
emekli maaşını Yapı Kredi'den alma taahhüdünde bulunan müşteriler, 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabilecek. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra aylık net gelirin 3.499 TL'ye kadar olması durumunda 4.200 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasında olması durumunda 4.900 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasında olması durumunda 6.300 TL, 10.000 TL'nin üzerinde olması durumunda ise 7.000 TL nakit promosyon ödenecek.
Ek Ödüller
Ayrıca Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasını takip eden 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde, maaş eşiğine bakılmaksızın 200 TL ek nakit ödül ödenecektir.
Promosyon Detayları
1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2023 tarihleri arasında, promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içerisinde mevcut kart(lar)ı ile herhangi bir harcama yapmamış müşteriler, kampanya başlangıç tarihinden 28.02.2023 tarihine kadar toplam 500 TL harcama yaptıktan sonra ek 300 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaktır. Ödeme kişilerin emeklilik hesaplarına ve ilk maaş ödemesinin alındığı ayı takip eden ayın ilk haftasında, ek ödül taahhüdü yine de iptal edilmediği sürece yapılacaktır. Kampanya başlangıç tarihi itibariyle Ek Ödül Taahhütnamesi'ni imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemelerini aldıkları ayı takip eden ayın ilk günü başlayan ve üç ay boyunca devam eden 0 faizli 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabilecekler. Kampanyadan yararlanabilmek için nakit promosyon ödemesinin alındığı ayın son gününe kadar esnek hesaba sahip olunması gerekiyor. Ek ödül taahhüdü veren ve 20 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında kredi kartı kampanyasından yararlanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip yeni bir taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan yararlanamayacak. Yapı Kredi Bankası'ndan 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla promosyon taahhüdü olan ve başka bir SGK emekli maaşı getiren müşteriler kampanyadan yararlanamaz. Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz üzerinden 7.500 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül uygulaması işlemleri yapılabilecek. Fatura ve kredi kartı kampanyasından kazanılan ödüller müşterinin emeklilik hesabına yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla Banka aracılığıyla ödenen en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır. Nakit promosyon ödemesi üç yıl boyunca peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcında promosyonun hesaba geçtiği tarih esas alınır. Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylık artışı olması halinde ek promosyon/ek nakit ödül verilmez.