Emekli maaşını bu bankalardan alanlar bayram edecek: 30 bin TL ödeme kesinleşti

Emekli maaşı alan vatandaşlar, güncel ihtiyaç kredisiyle birlikte 30 bin lira alacak. Banka müşterisi olan vatandaşlar, Ziraat Mobil üzerinden başvuruda bulunarak kredi alabilecekler. Ziraat Mobil ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank ile de kimliklerini kullanarak gelir belgesi olmadan 30 bin lira kredi ödemelerini alabilirler.
Nasıl başvuru yapılacak?En yakın bankaya giderek veya internet bankacılığı mobil uygulamalarından kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisine başvuracak kişiler, banka müşterisi olmaları halinde uygun faizli ödemeler alabilecekler. Uygun koşullarda Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşterilerin kredi ödemeleri 5 dakika içinde gerçekleştirilecektir.
Ödemeleri gerçekleştirilen müşteriler 36 ay vadeye varan ödeme tabloları oluşturarak bu tablolara göre kredilerini geri ödeyebilirler.