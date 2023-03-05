Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyanlar parayı kıracak! Promosyon kampanyasına dev zam!

Garanti Bankası emekliler için yeni bir promosyon kampanyası başlattı. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaşlarına göre değişiklik gösterecek. Emekli maaşını banka aracılığıyla alanlara yüksek miktarda promosyon ödenecek. Ayrıca Garanti Bankası'nda maaş müşterisi olan emeklilere de ekstra promosyon verilecek.
Mart Ayında Promosyonlar Arttı mı?Emeklilerin Mart ayı itibariyle alacakları promosyon ödemeleri hakkında merak edilenler var. Garanti Bankası tarafından emeklilere ödenen promosyon miktarları; emekli maaşı, 3.500 TL'ye kadar 3.600 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arası 4.200 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arası 5.400 TL, 10.000 TL ve üzeri ise 6.000 TL.
Garanti Bankası Ne Kadar Promosyon Ödüyor?
Emekliler maaşlarına göre promosyon alacak. Ayrıca ek promosyon ödemeleri de hesaplara aktarılacak. Bu şartlara sahip olanlar, ödemelerini almaya hak kazanacak.
Emeklilere de Ek Promosyon Veriliyor
Garanti Bankası'nda maaş müşterisi olan emekli vatandaşlar sadece normal promosyon ödemelerini değil, ek ödemeleri de kazanma şansına sahip. Bunun için Bonus özellikli bir kredi kartına başvurmaları ve 2 adet fatura ödeme talimatı vermeleri gerekiyor. Böylece 1500 TL'lik ek ödeme hesaplarına aktarılıyor.