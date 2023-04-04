Emekli maaşını o ATM'den çekenlere müjde! Tek seferlik 10.000 TL para alacaksınız: Tek bir şartı var!

Resmi Gazete'de yayımlanan EYT maddeleri üzerine 2 milyon 250 bin kişi emekli olmaya hak kazandı. Promosyon tutarları günden güne artış gösterirken en düşük emekli maaşlarının 7.500 TL olması üzerine promosyon rakamları da artış gösterdi. Bankalar arasında rekabet artarken 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. SGK tarafından yapılan açıklamalarla beraber anlaşma sağlanan bankalar üzerinden en düşük emekli promosyon rakamı 3 bin TL olurken en yüksek ise 5 bin TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 7.500 TL ve 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
Yapı Kredi, SGK emekli aylığının 3 yıl süreyle bu bankadan alınması üzerine taahhüd verilerek 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapılır.
Denizbank, promosyon şartlarına uygunluk kontrol edilirken 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemeleri hesaplarda yer alır. İşbankası, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılırken; 3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 4.500 TL, 3.500 - 7.499 TL'ye kadar olan maaşlara 5.250 TL, 7.500 - 9.999 TL aralığına 6.750 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ödenen promosyon tutarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.
Akbank üzerinden maaşını alanlara ise en düşük 4.200 TL promosyon ödemesi yapılırken en yüksek ödenen promosyon rakamı ise 7 bin TL olarak belirlendi.