Emekli maaşını şubeden, ATM'den çekenler dikkat! Bunu yapanlar 8500 TL fazladan para alacak

ING Bank, emekli vatandaşlar adına önemli bir promosyon fırsatı sundu. 31 Mart gününe dek devam edecek kampanya kapsamında; emekli aylığını banka bünyesine aktaran ve 3 sene taahhüt veren vatandaşlara, aylıklarına göre 8 bin 500 liraya dek ödeme yapılacak. ING Bank yaptığı açıklamada, "Emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre koşulsuz 7.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ING kredi
Kartları ile emekli maaş müşterilerine özel 1.000 TL bonus fırsatından yararlanarak toplamda 8.500 TL'ye varan ödül kazanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Ne kadar promosyon verilecek?
Aylık kazancı totalde 3 bin 500 liraya dek olan vatandaşlara 4 bin 500 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında olanlara 5 bin 250 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında olanlara 6 bin 750 lira, 10 bin lira ve daha fazla olan vatandaşlara ise 7 bin 500 liralık nakit ödeme yapılacak. Bunun için; vatandaşların 3 sene taahhüt vermesi ve nakit promosyon verilen mevcut veya yeni emekli aylık müşterisi olmaları gerekmektedir.
Son gün ne zaman?
Söz konusu kampanya, 1 Mart 2023 ile 31 Mart 2023 günleri arasında nakit promosyon ödemesi verilen müşteriler adınadır. Vatandaşlar, bu süre zarfı dışında promosyon almaları durumunda kampanyadan faydalanamayacaklar. Başvuruda bulunmak isteyenler, ING Telefon Bankacılığı ile ING Şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Vatandaşların banka bünyesinden birden çok emekli aylığı almaları durumunda promosyonların aylıkların toplamına göre hesaplanarak bir promosyon ödemesi yapılacağını dile getiren banka, "Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır. Nakit promosyon ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon ödemesi yapılmaz. 3 yıllık taahhüde aykırılık olması halinde, tarafınıza ödenen promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır" açıklamalarında bulundu. Aynı zaman diliminde birden çok ek promosyon alınamayacağını ve ING Bank'ın belli hizmetleri sonlandırma veya şartlarında değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu açıklayan banka, "1 Mart 2020 tarihi sonrasında Bankamız diğer ek promosyonlarından dahil olmuş, yararlanmış ya da talepte bulunan müşterilerimiz, 1 Mart 2023 tarihi itibariyle koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya/talepleri iptal edilerek kıstelyevm usulü iade alınacak ve 7.500 TL’ye varan nakit promosyondan yararlanır" ifadelerini kullandı.