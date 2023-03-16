Emekli maaşını şubeden çekenlere duyuruldu! Bunu yapıp ATM'den çekene 8.500 TL ek ödeme yapılacak!

Milyonlarca emekliyi ilgilendirmekte olan açıklama bankalar tarafından emekli müşteri çekilmesi adına promosyon kampanyaları duyuruldu. Yapı kredi
Bankası tarafından emekli promosyon kampanyaları paylaşılarak emekli maaşını Yapı Krediye taşıyanlara özel 8500 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunulacak.
Emeklilere 6750 Lira Verilecek
Nakit paraya ihtiyacı olan emekliler için promosyon kampanyası Yapı Kredi Bankası ile geldi. Emekli maaşını bu bankaya taşıyanlar; maaş miktarına göre ödeme alacaklar. Konuya ek olarak emekli maaşı 7500 – 9999 TL arasında olan herkes 6750 TL ödeme alacak. 3 – 31 Mart 2023 tarihi arasında SGK
emekli aylığını 3 yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 8500 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı alabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması ile bir aylık net geliri; • 3499 TL’ye kadar olanlar; 4500 TL, • 3500 – 7499 TL’ye kadar olanlar; 5250 TL, • 7500 – 9999 TL’ye kadar olanlar; 6750 TL, • 10000 ve üzeri kadar olanlar da; 7500 TL Nakit promosyon ödeneği alacaklar.
Kampanya Ayrıntıları
- Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi ile maaştan bağımsız olarak 250 TL ek ödül ödenecektir. - Kampanya başlangıç tarihinden itibaren Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayanlar, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip ederek 3 ay boyunca 0 faiz oranında 2000 TL’lik esnek hesap limitinden yararlanabilecek. - 3 – 31 Mart 2023 tarihlerinde ilk defa kredi kartı alanlar, 03.05.2023 tarihine kadar toplamda 500 TL harcama yapan müşterilere özel 750 TL nakit promosyonu alacaktır.
Ek Promosyon Detayları
Kampanya döneminde Ek Ödül Taahhütnamesi’ni imzalamış olan müşteriler promosyon başvuru tarihinden 1 ay sonrası içerisinde açılacak olan yeni Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden ödeme tercihi hesaptan olan müşteriler ek olarak 250 TL nakit promosyon almaya da hak kazanacak. Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin, ödeme aracının hesap olarak belirlemeniz ve sözleşmeye ait minimum tutarı 400 TL olması gerekmektedir. Kampanyadan 2 Mart 2023 tarihinden itibaren Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve SGK emeklisi olan müşterilerin yararlanması mümkün değildir. 8500 TL’ye varan promosyon kampanyası içerisinde işlemlerini Yapı Kredi Mobil, internet şubesi ya da Müşteri İletişim Merkezi ile yapması mümkündür. Fatura ve kredi kartı kampanyasında hak edilmekte olan ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılması mümkündür. Sosyal Güvenlik Kurumundan birden fazla gelir ödemesi alınması durumunda koşulların sağlandığı tarih itibariyle, Banka aracılığı ile yatan son gelir dikkate alınarak hesaplanır.