Emekli maaşını taşımakta kararsız kalanlar dikkat! O banka 8500 TL sözü verdi: 4A 4B 4C fark etmiyor!

Bankalar promosyon ödemeleri için yarışa girdiler. Belirlenen taahhütü yerine getirmeleri halinde yeni düzenlenen promosyon ödemelerinden faydalanılacak. Belirlenen promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN 8.500 PROMOSYON ÖDEMESİ!Yapı kredi Bankası SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı emeklileri için promosyon ödemelerinde düzenleme gerçekleştirdi. Mart ayına özel kampanya duyuruldu. 8500 TL'ye varan promosyon ödemelerinden yararlanılacağını açıkladı.
Milyonlarca emeklinin araştırdığı promosyon ödemeleri bankalar tarafından duyuruldu. Yapı Kredi Bankası mart ayına özel fırsatlarını açıkladı. Yapı Kredi internet adresi üzerinden TC SGK üzerinden 'Emeklilik Paketi' fırsatından faydalanmak için maaşınızı Yapı Krediden almanız yeterli olacaktır. Bankacılık işlemi gerçekleştirilmesi için Bireysel İnternet şubesinden giriş yapmanız yeterli olacaktır. Promosyon ödemelerinde yapılan kampanya şartları hakkında Yapı Kredi şu açıklamada bulundu: “3 – 31 Mart 2023 tarih aralığında SGK emekli aylığı üç yıl süresince Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi imzalaması ardından ek bir koşul olmadan; aylık gelir 3.499 TL'ye kadar ise 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL aralığında ise 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasında ise 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması ardından 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi halinde maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir. Kampanyanın başlangıç tarihi itibari ile Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesi aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar limitten faydalanabileceklerdir. Kampanyadan yararlanabilmek için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir. 3 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart ile; kampanya başlangıç tarihinden 03.05.2023'e kadar toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL promosyon ödemesi almaya hak kazanacaklardır. Ödemeler emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası gerçekleşecektir.” “Kampanya dönemi içerisinde Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz promosyon başvuru tarihi sonrasında 1 ay içerisinde açılacak yeni BES ödeme tercihi hesaptan olan müşteriler ek 250 TL promosyon ödemesi alma hakkına sahip olacaklardır. Belirtilen dönemde açılacak Bireysel Emeklilik Sözleşmenizin , ödeme kısmını hesap olarak belirtilmeli ve sözleşmenize ait en düşük 250 TL tutarı ilk tahsilatın yapılmış olacaktır. Kampanya kapsamında, banka aracılığıyla satılan “Allianz Yaşam ve Emeklilik” Bireysel ve Gruba Bağlı Bireysel planlar için geçerli olacaktır. İlk maaşın alındığı ayı takip eden ayda, ilk haftasında ödeme gerçekleştirilir. Kredi kartı kampanyasında 20 Ocak 2022 – 2 Mart 2023 arasında promosyon taahhüdünde bulunan ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri halinde kampanyadan yararlanamazlar. Kampanyadan 2 Mart 2023 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan SGK emekli aylığı alan müşteriler faydalanamaz. 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi kapsamında promosyon başvuru işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilecektir' duyurusunda bulundu. Kampanya koşullarında “Fatura ve kredi kart kampanyası içerisinde kazanılan promosyon ödemeleri, müşterilerin emekli maaş hesaplarına yatırılacaktır. SGK birden fazla gelir ödemesi alınıyor olması halinde ödenecek promosyon tutarı, şartların sağlandığı tarih itibari ile, Banka aracılığıyla yatırılan en son aylık tutarının tamamı ele alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılmaktadır. Nakit promosyon ödemesi üç yıl içerisinde peşin olarak yapılmaktadır.” açıklamasında bulunuldu.