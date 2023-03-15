Finans
15 Mart 2023 - 09:30

Emekli maaşını taşımayan dizlerini dövecek! O banka dertlere derman olacak: Emekliye tak diye 8500 TL!

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan EYT’lilere özel promosyonlar ve teklifler sunarak bankalar arasındaki promosyon yarışına katıldı. EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla kişinin emeklilik hakkı elde etmesi sonrası, bankalar emekliler ve emeklilik hakları elde edenler arasındaki müşteri potansiyelini arttırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Garanti BBVA'nın sunduğu promosyonlar ve teklifler hakkında detaylı bilgi, bankanın internet sitesinden veya şubelerinden öğrenilebilir.

Finans
15 Mart 2023 - 09:30
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Emekli maaşını taşımayan dizlerini dövecek! O banka dertlere derman olacak: Emekliye tak diye 8500 TL!
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EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olacak olan 2 milyon 250 bin kişinin maaşlarını taşıyacakları bankaların promosyon teklifleri de oldukça önemli hale geldi. Bu nedenle, bankalar arasında promosyon yarışı başladı ve Garanti BBVA da EYT'lilere cazip teklifler sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte emekli adayları ve emekli maaşını taşıyanlar, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını karşılaştırarak en avantajlı teklifi seçebilirler.

GARANTİ BBVA, EMEKLİ MAAŞINI TAŞIYANLARA 8 BİN 500 LİRAYA VARAN ÖDÜL FIRSATI SUNACAK!

2,25 milyondan fazla kişiye emeklilik hakkı tanıyan EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu ve özel sektör bankaları emeklilere cazip teklifler sunuyor. EYT yasası ile emekliliğe hak kazanan emekliler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik başvurusu veya işlemleri sırasında emeklilik ödemelerinin e-devlet üzerinden yatırılacağı banka ve şubeyi seçebilirler. Başlangıçta 2,25 milyon kişinin emekli olacağı düşünüldüğünde, bu durum bankaların müşteri portföyünü artırma iştahını artırmaktadır. Bu nedenle sektörde son günlerde emekli maaşı promosyonlarında rekabet yoğunlaşmıştır.



konut

1000 LİRALIK BONUS FIRSATI

Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan müşterilere 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında olan müşterilere 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olan müşterilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alan müşterilere ise 7.500 TL nakit promosyon ödenecek. Ayrıca, müşteriler kredi kartlarıyla yapacakları 500 TL'lik harcamada 1.000 TL'lik bonus fırsatından da yararlanabilecekler.

EYT KREDİSİ HEMEN HAZIR

Garanti BBVA, prim borcu olan EYT'lilere özel avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Banka, ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olma işlemlerinin Garanti BBVA Mobil üzerinden de yapılabileceğini belirtti. Emeklilik haklarını kazananlar, e-devlet üzerinden Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi aracılığıyla Garanti BBVA'yı seçerek promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon avantajından yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Mart 2023 olarak belirlendi.

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