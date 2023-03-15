EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olacak olan 2 milyon 250 bin kişinin maaşlarını taşıyacakları bankaların promosyon teklifleri de oldukça önemli hale geldi. Bu nedenle, bankalar arasında promosyon yarışı başladı ve Garanti BBVA da EYT'lilere cazip teklifler sunuyor. Bu gelişmeyle birlikte emekli adayları ve emekli maaşını taşıyanlar, bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını karşılaştırarak en avantajlı teklifi seçebilirler.
Finans
15 Mart 2023 - 09:30
Emekli maaşını taşımayan dizlerini dövecek! O banka dertlere derman olacak: Emekliye tak diye 8500 TL!
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyan EYT’lilere özel promosyonlar ve teklifler sunarak bankalar arasındaki promosyon yarışına katıldı. EYT düzenlemesi ile 2 milyondan fazla kişinin emeklilik hakkı elde etmesi sonrası, bankalar emekliler ve emeklilik hakları elde edenler arasındaki müşteri potansiyelini arttırmak amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyor. Garanti BBVA'nın sunduğu promosyonlar ve teklifler hakkında detaylı bilgi, bankanın internet sitesinden veya şubelerinden öğrenilebilir.
Finans
15 Mart 2023 - 09:30