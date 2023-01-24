Finans
24 Ocak 2023 - 17:00

Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler yaşadı! Hiçbir şey yapmadan o rakamı cüzdanlarına koyacaklar: Yeni promosyon baş döndürdü!

2023 yılı itibariyle bankalar bu sene de emekli promosyonlarında birbiriyle yarış halinde. Bu bankalardan birisi de Ziraat Bankası olmuştur. Emeklilere vermekte olduğu promosyon miktarı herkesin dikkatini çekiyor. Daha fazlası haberimizde...

Finans
24 Ocak 2023 - 17:00
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Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler yaşadı! Hiçbir şey yapmadan o rakamı cüzdanlarına koyacaklar: Yeni promosyon baş döndürdü!
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Emekliler maaşını Ziraat Bankası'na taşımaları ve üç yıl boyunca emekli maaşını o bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri durumunda binlerce lira promosyondan hiçbir şart aranmadan yararlanabilecek. Bu promosyonlar doğrultusunda kimine kaç TL emekli promosyonu alacağı ise sık sorulan sorular arasında. İşte sizler için Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI

Bankanın açıklamış olduğu duyuru çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası aracılığıyla alacak olan emekliler, 3.000 TL - 5.000 TL arasında değişen promosyonlardan yararlanabilecek.



Promosyon miktarları aşağıda yer almaktadır.

3.500 TL ve altı 3.000 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası 3.500 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL emekli promosyonu alacaktır.

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