Emekli maaşını Ziraat ATM'sinden çekenler yaşadı! Hiçbir şey yapmadan o rakamı cüzdanlarına koyacaklar: Yeni promosyon baş döndürdü!







ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI







Emekliler maaşını Ziraat Bankası'na taşımaları ve üç yıl boyunca emekli maaşını o bankadan alacaklarını taahhüt etmeleri durumunda binlerce lira promosyondan hiçbir şart aranmadan yararlanabilecek. Bu promosyonlar doğrultusunda kimine kaç TL emekli promosyonu alacağı ise sık sorulan sorular arasında. İşte sizler için Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri...Bankanın açıklamış olduğu duyuru çerçevesinde, emekli maaşını 3 yıl süreyle Ziraat Bankası aracılığıyla alacak olan emekliler, 3.000 TL - 5.000 TL arasında değişen promosyonlardan yararlanabilecek.Promosyon miktarları aşağıda yer almaktadır. 3.500 TL ve altı 3.000 TL 3.500 TL - 7.500 TL arası 3.500 TL 7.500 TL - 10.000 TL arası 4.500 TL 10.000 TL ve üzeri 5.000 TL emekli promosyonu alacaktır.