Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara dev kampanya! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da açıkladı: Emeklilere özel ihtiyaç kredisi!







Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli kredisi







Emeklilik hesaplarından başvuru yaparak nakit alınabilecek bu kampanyalardan yararlanmak isteyenlere üç kamu bankası 36 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor. Nakit kampanyalar, 5 dakika içerisinde anında sonuç veren kampanyalara katılmanıza ve hesabınıza para yatırarak onaylanan kredileri aynı gün içinde kullanmanıza olanak tanıyacak. Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi çeken emeklilere devlet destekli bu kredilerin yanı sıra yüksek limitli borç kapatma kredileri de verileceği belirtildi.Kamu bankalarında emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan çekmeleri gerekiyor. 3 bankadan emekli maaşını alan vatandaşlar başvurularını gönderdikten sonra 5 dakika içinde sonuçları hakkında bilgilendirilecekler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kampanya için nakdi kredi kullanan tüm vatandaşlara aynı gün yardım parası ödeyeceği açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli maaşı alan vatandaşlar, bankanın internet bankacılığı üzerinden 7/24 kredi başvurusunda da bulunabiliyor.