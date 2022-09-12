Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!







Vakıfbank Ödeme Tutarı







Emeklilere Özel Ayrıcalıklar

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında imzalanan sözleşmeye göre, sigortalı ve hak sahiplerine ilk ay taksitleri ödenmekte, emeklilik sigortası hasılatları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık promosyonları devam etmektedir.Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan müşterileriyle birlikte getiren emekliler, emekli maaşlarını 3 yıl süreyle VakıfBank'tan almayı kabul ettikleri takdirde promosyonlarını alabilirler.Emekli Maaşı: 1500 Türk Lirasına kadar olanlar 3 yıl için toplamda 500 Türk Lirası, 1500 – 2500 Türk Lirası arasında olanlar 3 yıl için toplamda 625 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzerinde olanlarda 3 yıl için toplamda 750 Türk Lirası ödeme yapılıyor.VakıfBank ATM'lerinden günlük 5000 Türk Lirasına kadar ücretsiz para çekme işlemi yapılabilmektedir. Maaş hesabı ile İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından yapılan EFT/düzenli havaleler dahil Havale, EFT ve FAST (Anında Ödeme) işlemlerinden ücret alınmamaktadır. Otoyolları, köprüleri aracınızla kolayca geçebilmeniz için maaş hesabınıza ücretsiz olarak HGS etiketi yapıştırabilirsiniz. Aksi takdirde kredi kartından aidat alınmaz.