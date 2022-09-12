Emekli maaşınıza ek ödeme yapılacak! Emekliler en çok bu habere sevinecek! 500, 625, 750 TL ek para almak için işte şartlar!

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası arasında imzalanan sözleşmeye göre, sigortalı ve hak sahiplerine ilk ay taksitleri ödenmekte, emeklilik sigortası hasılatları ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık promosyonları devam etmektedir.
Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan müşterileriyle birlikte getiren emekliler, emekli maaşlarını 3 yıl süreyle VakıfBank'tan almayı kabul ettikleri takdirde promosyonlarını alabilirler.
Vakıfbank Ödeme Tutarı
Emekli Maaşı: 1500 Türk Lirasına kadar olanlar 3 yıl için toplamda 500 Türk Lirası, 1500 – 2500 Türk Lirası arasında olanlar 3 yıl için toplamda 625 Türk Lirası 2500 Türk Lirası ve üzerinde olanlarda 3 yıl için toplamda 750 Türk Lirası ödeme yapılıyor.