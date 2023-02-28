Emekli maaşıyla geçinemeyenler bu haber size! O tarihte maaşlar değişiyor: Emeklilik yılı...

Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber
geldi: Emekli maaşlarına sihirli dokunuş yapılıyor! 2000 yılı sonrası emekli olanlar, 2023 yılının üçüncü ayında intibak zammıyla rahata kavuşacak. Emekli maaşı zammıyla ilgili son dakika
gelişmeleri, 14 milyona yakın emeklinin gündeminde yer alıyor. Ankara kulislerinde dolaşan iddialara göre, en az 1300 TL'lik artış yapılacak. En düşük emekli maaşı da bu sayede yükselişe geçecek. İntibak zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde! Emekli maaşlarına bir zam daha müjdesi geldi. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan 2000 yılı sonrası emekliler için beklenen intibak yasası sonunda çıkıyor. Yasayla birlikte emekli maaşlarında 1.300 TL'lik bir artış bekleniyor. Milyonlarca emekli uzun zamandır bu haberi heyecanla bekliyordu ve nihayet müjdeli haber geldi. Ancak, intibak zammı ne zaman verilecek, 2023 emekli maaşları ne kadar olacak ve en düşük emekli maaşı intibak zammı sonrası kaç TL olacak gibi detaylar hala belirsizliğini koruyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7000 TL OLACAK
Milyonlarca kişinin merakla beklediği intibak yasası sonunda bu yıl çıkması bekleniyor. Özellikle EYT
düzenlemesi ve 3600 ek gösterge düzenlemeleri sonrası dikkatler şimdi 2000 yılı sonrası emekli olanları ilgilendiren intibak zammına çevrildi. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün'ün uzun süredir mücadele ettiği intibak yasasının kabul edilmesiyle birlikte, emekli maaşlarına %23'lük bir artış yapılacak. Bu da en düşük emekli maaşının değişmesi anlamına geliyor. Beklentiye göre, intibak yasası ile en düşük emekli maaşı 7.000 TL'ye yükselecek.
OCAK AYINDA %30 ZAM YAPILMIŞTI
Milyonlarca emekli vatandaşa Ocak ayında enflasyon zammı yapıldı, ancak artan enflasyon nedeniyle emekli maaşlarına daha sık zam yapılması gerekiyor. Her altı ayda bir, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi maaşları enflasyon oranında artıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, doğrudan enflasyon zammı ve refah payı alırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Bu yıl, emekli maaşlarına yapılan artış refah payı ile birlikte %30'a yükseldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla minimum emekli maaşı 5.500 TL'ye yükseltildi.
2000 YILI SONRASI EMEKLİ OLANLAR DAHA DÜŞÜK MAAŞ ALIYOR
2000 yılı sonrası emekli olanlar, daha düşük maaş almaktadır ve bu durum Türkiye Emekliler Derneği gibi kuruluşların uzun süredir intibak yasasının çıkması için mücadele etmesine neden oluyor. Ancak son dönemde yapılan 3600 ek gösterge düzenlemesi ve EYT yasası, emekliler için umut verici adımlar olarak görülüyor. Bu yıl emeklilere yapılacak olan zammın da beklendiği gibi gerçekleşmesiyle birlikte intibak yasası konusu da gündemde yeniden yerini alabilir.